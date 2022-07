Marvel: Kevin Feige explica las diferencias entre Thanos y Kang El Conquistador

La Saga del Infinito del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) tuvo como grandes protagonistas a los Vengadores, pero todo se trató del plan del Titán Thanos de utilizar las Gemas del Infinito para pulverizar a la mitad de la existencia.

Todos vimos el final del Titán Loco y el final de esa saga dejó un vacío que fue llenándose de a poco con las produciones lanzadas posteriormente, que terminaron convirtiéndose en la Saga del Multiverso, confirmada por Kevin Feige, CEO de Marvel Studios, durante la reciente San Diego Comic-Con.

El principal antagonista de The Multiverse Saga tiene nombre y apellido, presentado durante la serie de Disney Plus, Loki: Kang El Conquistador, en la piel de Jonathan Majors, llamado también como He Who Remains o El que Permanece, una variante de Nathaniel Richards.

¿Kang podrá ser un enemigo tan o más poderoso o malvado que el propio Thanos? Feige explicó las diferencias entre los villanos.

Kang El Conquistador

Las diferencias entre Thanos y Kang

En una entrevista con Phase Zero, Kevin Feige comparó al Thanos de Josh Brolin con el personaje de Majors, en la que destacó que el intérprete de Kang encarnará a variantes diferentes: “Es realmente impresionante lo que Jonathan Majors es capaz de hacer. Y todas las diferentes encarnaciones, variantes, por así decirlo, de Kang que lo veremos hacer. Es realmente genial”.

“Lo que me encanta es que es totalmente diferente a Thanos. Que es completamente diferente, que no es solo, ‘¿Qué tal si... hay un tipo morado más grande con un casco?’ Eso no es... ya sabes, eso no es lo que es Kang. Kang es un tipo de villano muy diferente y el hecho de que sea muchos, muchos personajes diferentes es lo más emocionante y lo que más lo diferencia”, explicó Feige sobre las diferencias.

En Loki, El que Permanece explica que él y otras versiones de sí mismo descubrieron el Multiverso en el siglo XXXI, lo que llevó a una guerra multiversal ganada por él y creó la Autoridad de Variación Temporal (TVA, por sus siglas en inglés) para evitar el poder de otras variantes.

Su muerte a manos de los Lokis liberó al resto de las variantes y una de ellas empezó a gobernar la TVA, por lo tanto, el Kang que veremos próximamente no será el mismo que El que Permanece. Podríamos ver incluso a un Nathaniel Richards en su faceta más científica, como Inmortus o simplemente como Kang.

El viajero del tiempo reaparecerá en Ant-Man and the Wasp: Quantumania, que se estrena el 17 de febrero de 2023 y de la cual ya conocemos su primer póster oficial, filtrado durante la Comic-Con. Luego, será quien comande el lado antagónico en 2025, cuando se estrenen Avengers: The Kang Dynasty y Avengers: Secret Wars.