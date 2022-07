Review de Better Call Saul “Nippy”: un epílogo anticipado [FW Labs]

Better Call Saul

Seguimos procesando las emociones extremas y la fractura de corazón que representó el episodio anterior de la temporada final de Better Call Saul, Fun & Games.

Sin previo aviso y de formas inesperada nos topamos con el final de la serie para dar un salto en el tiempo que sólo podía significar una cosa: la antesala a una serie necesaria de epílogos.

Ahora, con Nippy confirmamos la teoría. La historia arranca en la línea temporal de Gene, todo en blanco y negro. Estamos en un super mercado donde vemos a una mujer de edad avanzada con discapacidad motriz haciendo la compra en el supermercado.

La seguimos hasta las calles de un vecindario donde su carrito de atora, justo a tiempo para toparse con Gene, que supuestamente busca a su perrito Nippy. Gene desconecta el carrito y logra que la dama le pida ayuda para llevarla hasta su casa.

Ahora aparece nuestro taxista acosador de episodios pasados llegando a su casa y ahí descubrimos que la dama a la que Gene ayudó es la madre de este sujeto, Jeffie.

Gene y el taxista discuten en el patio y acuerdan un intercambio para que no lo delate. Gene regresa a su casa. Busca en su cajón de recuerdos y se pone nuevamente su anillo de Saul Goodman.

Es otro día, Gene termina su turno en el Cinnabon y va a la oficina de seguridad del centro comercial. Con una ofrenda de paz logra entrar a la central de vigilancia donde están todas las cámaras.

Los roles de canela que le da al staff de seguridad tienen toda la atención de Gene que cronometra los tres minutos que le toma comer el postre al sujeto. Repite el ritual de llevarles roles innumerable cantidad de veces. Siempre cronometra el tiempo y observa toda la actividad en las cámaras.

El tiempo avanza, Gene revisa trajes costosos en las tiendas del centro comercial y cuenta los pasos que separan a distintos artículos y secciones de la tienda departamental.

Jeffie y Gene montan un sitio de entrenamiento para robar ciertos artículos de alto costo en menos de tres minutos.

En el centro comercial se acerca la hora de cerrar y llega un paquete enorme e inesperado a la tienda departamental, interrumpiendo con ello la intención del staff de limpiar un derrame peligroso a medio pasillo.

Gene pone en acción el plan, lleva los roles de canela, y corre el tiempo. Jeffie sale de la caja del paquete y comienza con el robo, va lo suficientemente rápido.

Todo el botín se va recolectando hasta llegar a los 20 artículos. Pero Jeffie resbala con el derrame a medio pasillo y se desmaya. Se desmaya pero Gene logra improvisar algo para ganar tiempo y que termine el golpe aparentemente a tiempo.

A la mañana siguiente la tienda departamental opera con aparente normalidad. Jeffie estuvo escondido en el baño toda la noche. El golpe es un éxito, Gene los hace jurar que terminaron su relación, pero los secuaces lucen un poco codiciosos.

Es otro día, llega la hora del refrigerio, Gene decide ir a la tienda departamental a revisar el sitio. Todo luce en orden, no puede evitar probarse una camisa como la que usaba en sus días de Saul Goodman.

Guiños a Breaking Bad

La ausencia de Kim cala más que nunca y se hace notar en este episodio. En una dinámica similar al episodio Five-O, este capítulo se centra en resolver dudas que la trama había dejado en torno a un personaje. En aquella ocasión fue Mike y ahora tocó el turno de Gene. Pero quedan demasiados cabos sueltos.

Para ser honestos este episodio representa una ruptura en muchos sentidos y también lo hace con los guiños a Breaking Bad.

Hay una alusión a Walter White, cuando Gene relata cómo llegó por primera vez a su firma de abogados cuando era un supuesto don nadie.

El momento en el que se prueba la camisa y corbata lo vemos reviviendo a su personaje de Saul Goodman, pero lo deja atrás. Aunque hubo un breve retorno cuando frente a su reflejo hizo la seña de “It’s showtime, folks!”

Hay un cierto paralelismo con el episodio de Breaking Bad Glidding Over All en donde Walter White activa el cronómetro de su reloj para contar el tiempo que tomará dar el golpe que selle el futuro de su negocio. Aquí Gene hace lo mismo para ejecutar el plan que le quite de encima a Jeffie.

Ahora sabemos la línea temporal exacta de la historia de Gene, ya que lo vemos leer un diario del 14 de octubre de 2010. Por lo que los hechos de esta estafa y asalto sucederían aproximadamente un mes después de la escena final de El Camino: A Breaking Bad Movie.

Esto parecerá una conexión vaga y sin mucho sentido pero puede relacionarse directamente con esa extraña escena donde Saul le pide a Francesca que conteste una llamada de un teléfono público que recibirá exactamente el 12 de noviembre a las 3:00 PM. Estamos a un mes de ese día.

Better Call Saul

La forma en la que Gene obliga a sus secuaces a admitir que se terminó toda su relación tras el golpe nos recuerda un poco a esa mítica escena de “Say my name” de Breaking Bad.