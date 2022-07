Marvel Comics: La separación de los 4 Fantásticos se hace oficial después de que Reed Richards adquiere un insólito poder

El futuro es incierto, pero es realmente sorprendente y expectante para los 4 Fantásticos. Los maravillosos héroes se separan en el más reciente número de las historietas de Marvel Comics: Reckoning War.

Fantastic Four #45 desarrolla los sorprendentes eventos de Reckoning War, una serie en la que además de Reed Richards, Sue Storm, la Antorcha Humana y La Mole, aparecen los icónicos Nick Fury, Silver Surfer, Doctor Doom, She Hulk y los protagonistas, The Reckoning.

Estos villanos de nombre extraño son un grupo de extraterrestres originarios de una misteriosa raza que se llama The Prosilicans. Entre ellos organizan múltiples invasiones alienígenas que provocan una guerra cósmica catastrófica.

Los 4 Fantásticos persiguen desde sus inicios la cura a la situación que los llevó a tener poderes sobrehumanos. En el camino villanos aparecen y amenazas complican las cosas para que logren ese objetivo.

Es entonces como se convierten en superhéroes, a pesar de que igual quieren curarse de esas características; en especial La Mole (mejor conocido como La Cosa en España).

Un punto de quiebre para los 4 Fantásticos

Según reseña La Casa de Él, las conclusiones de la guerra Reckoning dejan a Reed absorbiendo el maravilloso poder del conocimiento que hasta ese momento solo tiene The Watcher.

Reed Richards The Watcher Marvel Comics

Dicha habilidad con unos límites impresionantes provoca un punto de quiebre entre la primera familia de Marvel Comics. De hecho Richards le revela a Sue Storm que sus nuevos poderes lo van a matar.

La Antorcha sale despavorido del planeta al enterarse de la situación, ya que sabe que no podría curarse. Ben Grimm (La Mole) también tira la toalla y todo se rompe entre los cuatro superhéroes.

Lo que más molesta a Johnny Storm es que la cura ya estaba descubierta. Pero con los poderes que obtuvo de The Watcher olvidó todo lo que había hecho y es por eso que Antorcha se va con su novia de ese momento, Sky.