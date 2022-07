¿Qué tendría que suceder para que Marvel confirme la curiosa teoría de Ant-Man para vencer a Thanos?

Después del final de Avengers: Infinity War, los fanáticos de Marvel y su universo cinematográfico comenzaron a elucubrar ciertas teorías para explicar diferentes formas con las que podrían vencer a Thanos.

Algunos comenzaron a convocar a héroes que todavía no estaban en el UCM, como el caso de Wolverine o Adam Warlock. Mientras que otros, muchísimo más creativos, tuvieron una idea algo asquerosa, pero posiblemente efectiva.

La cuestión era la siguiente: Ant-Man, entre los sobrevivientes al Blip, podría reducirse al más diminuto tamaño e ingresar específicamente por el trasero del Titán Loco. Entonces, una vez dentro tendría que incrementar su tamaño a lo máximo para destruirlo desde adentro.

Esta idea, además de causar risas, generó un intenso debate en las redes sociales. La discusión se terminó cuando a alguien se le ocurrió decir que la piel de Thanos era realmente muy fuerte hasta el punto de ser prácticamente impenetrable.

De tal manera que si Ant-Man hacía esto moría en el intento. Sin embargo, el UCM podría haber confirmado esta teoría en una serie de Disney.

Henry Pym

¿Cómo es posible, si Thanos es indestructible?

En realidad el Titán no es indestructible. Utilizando los elementos o materiales exactos se puede matar a Thanos de esta manera.

What If... ? no hizo en su episodio tres con los múltiples asesinatos de los Avengers por parte de Henry Pym tras la muerte de su esposa, Janet Van Dyne, y su hija, Hope Pym.

El creador de Ant-Man utilizó el mismo mecanismo para matar a Hulk desde su interior. Ingresó con una bala y desde adentro atacó su corazón con partículas Pym para que creciera sin control y así se destruyera por completo.

Entonces, si se usara lo mismo con Thanos, además de hacerlo con las mismas partes de su cuerpo le podría añadir vibranium y de esta manera asegurarse de que lo va a destruir.