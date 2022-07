Marvel: Estos son los objetivos y las claves de la Fase 4 del MCU

Spider-Man: No Way Home

La Saga del Infinito del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) dejó la vara muy alta. Tanto, que las producciones de la Fase 4 no han convencido del todo a los fans de los superhéroes.

La cuarta fase del MCU es el presente del mismo y está marcando el camino del futuro. Lo último fue Thor: Love and Thunder, cumpliendo con las expectativas en la taquilla.

Sin embargo, sigue quedando la duda sobre lo que viene para Marvel Studios. ¿Todo se trata del Multiverso? ¿Es Kang El Conquistador el gran villano, el nuevo Thanos? Rickie Palmer, jefe de producción y desarrollo de Marvel Studios, habló del plan del estudio en el podcast Spoiler Special, citado en ComicBook y Vandal.

La Fase 4 introdujo a nuevos personajes al MCU, como Shang-Chi, los Eternals y Moon Knight, pero también mostró a nombres más conocidos que también reflejaron su “reacción” o duelo tras la batalla con el Titán Loco.

La Fase 4, “una reacción” a Endgame

Palmer, explicó que la Fase 4 es una “reacción” a los eventos de Avengers: Endgame: “Es una reacción al trauma de Infinity War y Endgame. Esos efectos siguen teniendo resonancia años después en estas películas”.

El producto puso como ejemplo a Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata y gran figura de la Fase 4, pasando de vengadora a villana en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, y la comparó con Spider-Man.

Richie Palmer explicó: “Algunas personas lo manejan (perder todo) de manera diferente que otras. Peter Parker se sumergió en la personalidad de Spider-Man al final de No Way Home, dejó que se hiciera cargo por completo como respuesta a su pérdida y su trauma. Peter ya sabe que ser Spider-Man significa ir y ser el héroe más grande de todos los tiempos”.

“Pero la versión de Wanda implicaba ser únicamente ser la Bruja Escarlata, algo que descubrimos con el Darkhold y Agatha. Se acaba convirtiendo en una destructora de mundos”, argumentó el jefe de desarrollo de Marvel Studios.

Palmer cree que todo lo que hemos visto y lo que veremos próximamente en la Fase 4 marcarán el camino hacia un evento masivo, que según todos los informes, sería una producción live-action de Secret Wars. Valdría la pena la espera...