PlayStation Stars: Todo lo que se sabe del nuevo sistema de recompensas de Sony, que dará dinero por jugar

Este jueves 14 de julio, PlayStation presentó su nuevo sistema de recompensas, PlayStation Stars, que premiará a los gamers con dinero y tan solo por jugar, similar a Microsoft Rewards de Xbox One y Xbox Series X / S.

La vicepresidenta de PlayStation Network, Grace Chen, explicó que este se lanzará “más adelante este año” y que será gratuito.

PlayStation Stars es, en palabras de Sony, un nuevo programa de lealtad que “te celebra ti, el jugador, por acompañarnos en esta experiencia de juegos cada vez más grande”.

De acuerdo con el sitio web oficial de la compañía japones, una vez que un jugador se convierta en miembro, obtendrá recompensas cuando complete campañas y actividades, como desafíos tan sencillos por, siemplemente, jugar una vez al mes cualquier título.

“Nuestra campaña de ‘Participación mensual’ simplemente requiere que juegues cualquier juego para recibir una recompensa, mientras que otras campañas requieren que ganes torneos o trofeos específicos o incluso que seas el primer jugador en alcanzar el nivel platino en un título popular en tu zona horaria local”, detalló Chen.

¿Cómo funcionan los puntos de lealtad?

Todos los miembros de PlayStation Stars tendrán la oportunidad de ganar puntos de lealtad, que se podrán canjear en un catálogo que puede incluir fondos del monedero de PSN y productos seleccionados de PlayStation Store.

Como beneficio adicional, los miembros de PlayStation Plus inscritos en PlayStation Stars ganan puntos automáticamente por compras en la PlayStation Store.

Presentamos PlayStation Stars, un nuevo programa de fidelidad gratis para los jugadores.

Además, el sistema de recompensas incluirá “artículos coleccionables digitales”, que según los reportes no son tókens no fungibles (NFT) porque “no se pueden vender o cambiar y no usará ningún tipo de tecnología blockchain”.

“Los artículos coleccionables son tan diversos como nuestro portafolio de productos y franquicias. Son representaciones digitales de las cosas que disfrutan los seguidores de PlayStation”, asegura la empresa.

Esos artículos coleccionables digitales incluiran figuras de personajes de videojuegos icónicos y otras formas de entretenimiento, “así como los dispositivos apreciados que recogen la historia de innovación de Sony”. Además, PlayStation añade que habrán coleccionables ultrarraros para alimentar el espíritu competitivo de los gamers.

La vicepresidenta de PlayStation Network no confirmó la fecha exacta de lanzamiento, pero insistió en que sería a finales de este año, que PlayStation Stars será gratuito y que “continuará evolucionando con el tiempo”.