Dragon Ball: ¿Goku es una persona asexual? Muchos debaten este tema y a continuación analizamos los detalles

La atracción sexual, las relaciones de parejas y otros tantos temas de las conductas sociales de un ser humano, se tocan en Dragon Ball desde su mismo inicio. Es algo que Akira Toriyama le dio a cada uno de sus personajes con algunas excepciones, como por ejemplo la del guerrero principal: Goku.

¿Será que Goku es asexual? Se han preguntado muchos, en reiteradas oportunidades. Incluso han soltado teorías en las que explican con serios argumentos el por qué esto sería más que cierto.

La orientación de este tipo de personas tiene la principal característica de no sentirse atraídas sexualmente por ningún género. Según lo que se ha mostrado en la serie, Goku encajaría perfectamente en esta descripción.

Cualquiera podría decir que la serie habla de batallas, de artes marciales, transformaciones sorprendente y niveles de poder. Pero la realidad es que a mucho los ha puesto en situaciones en las que demuestran sentirse atraídos sexualmente por otra persona.

Krilin y Yamcha son de los ejemplos más claros. Y antes de que digan que es porque son humanos, Vegeta, muy a su modo, también demuestra su atracción a Bulma. Gohan con Videl es otra de las pruebas y ni hablar del Maestro Roshi.

Características de Goku

Goku nunca demuestra interés sexual por nadie. Solo quiere entrenar y volverse más fuerte; vive para eso. Prometió a Milk que se casaría con ella sin saber en lo que se estaba metiendo. Aunque de cierta forma lo asume bien, no conoce el significado de la palabra matrimonio.

Sin embargo, después que se unió con Milk tuvo dos hijos, Gohan y Goten. Entonces, sobre todo por el segundo, pareciera que Goku no fuera asexual, sino que es demasiado obsesionado con las artes marciales.

Entonces, aunque quizás sí se sienta atraído por su esposa, el sexo no es parte de sus prioridades en la vida. Podríamos concluir que Goku no es asexual, solo que no le da tanta importancia a ese tema.