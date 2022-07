Guia: ¿En qué debes fijarte para comprar y conectar un disco externo a tu consola?

Al momento de elegir una consola de videojuegos, sin importar que sea una Xbox o una PlayStation un factor que rara vez solemos considerar es el del almacenamiento interno.

La idea de que adquirir el modelo será suficiente para cubrir con nuestras necesidades muchas veces termina convirtiéndose en una falacia a largo plazo si somos videojugadores empedernidos.

Una realidad es que las consolas presentan una capacidad gráfica cada vez mayor con imágenes brutales y de gran impacto visual.

Pero lo cierto con ello también es que sólo implica una cosa: mayor necesidad de espacio disponible en la consola para poder instalar y correr el juego de forma decente.

Hoy en día, basta con instalar Cyberpunk 2077, Final Fantasy XV, God of War y The Last of Us Part II para colapsar prácticamente por completo el espacio disponible en cualquier PlayStation.

Es por ello que resulta necesario tener la consideración: tarde o temprano resultará indispensable comprar un disco externo para poder almacenar nuestros juegos.

Una guía básica antes de elegir un disco duro externo

Antes conectar un disco a una consola de videojuegos podía convertirse en un auténtico dolor de cabeza. Por fortuna desde la generación pasada se ha vuelto una cosa bastante sencilla y libre de complicaciones.

Por ejemplo, con la PlayStation 4 desde la actualización 4.50 del firmware de la consola la única exigencia para el usuario es ahora prácticamente conectar el disco y ya.

Así que la primera y máxima recomendación indispensable antes de comprar cualquier disco externo es contar con la versión más reciente del sistema operativo de la consola.

Xbox Series X (Unsplash)

La única exigencia relativa es que el disco tenga soporte para USB 3.0, ya que con ello será posible guardar la información de manera más ágil, estable y segura.

Obviamente es necesario tener limpio el disco o resguardar la información contenida ahí en otro medio antes de conectarlo a la consola. Ya que cada consola exigirá formatearlo antes de usarlo.

Consideraciones esenciales al usar un disco externo con tu consola

PS4 Foto: Sony

Sí o sí, hay que formatear el disco desde el menú de la respectiva consola antes de usarlo.

Solo se puede usar una unidad externa a la vez; si conectas más de un HDD externo, el resto quedará inactivo.

Solo se pueden instalar videojuegos en el disco externo, actualizaciones, complementos y aplicaciones se quedarán en la consola.

No se podrán almacenar datos de guardado, temas, capturas, ni clips de video.

Antes de extraer directamente el disco duro externo es indispensable desconectarlo de forma segura desde el menú de la consola para no perder datos ni dañar la unidad.

Qué modelo comprar

En realidad si el disco externo soporta por lo menos USB 3.0 prácticamente cualquier modelo funcionará bien, pero hay algunos claros consentidos y hasta diseñados para esta labor:

Toshiba Canvio External Hard Drive

Samsung T5 Portable SSD

Western Digital WD Black Hard Drive

Silicon Power Portable External Hard Drive

Seagate Game External Hard Drive

WD Portable External Gaming Drive

SUHSAI External Hard Drive Portable

Eso sí, los precios son bastante volátiles y su precio varía entre el equivalente a los USD $50 y USD $150. Existiendo así una opción para cada presupuesto.