God of War Ragnarok: Nuevo tráiler del esperado videojuego confirma que llegará este año

Después de cuatro años de espera y tras varios retrasos en su desarrollo, finalmente conocemos la fecha de lanzamiento del esperadísimo God of War Ragnarok, el próximo título de la saga de videojuegos de Sony Santa Monica Studio y exclusivo para las consolas de PlayStation.

Un nuevo y espectacular tráiler de la cinemática del juego ha confirmado que el videojuego estará disponible el 9 de noviembre de este mismo año, una auténtica sorpresa y buena noticia para los fanáticos de God of War.

God of War Ragnarok estará disponible tanto para PS4 como para PS5 y volverá a provocar la envidia de los jugadores de Xbox, que no pueden acceder a este título al no tener una Play.

¿De qué se trata God of War Ragnarok?

Como explica el reporte del sitio web de Gizmodo, Kratos y Atreus, padre e hijo, regresan en God of War Ragnarok. En la trama, si bien estos son los protagonistas, los que se robarán toda la atención de los gamers serán los nuevos rivales de estos dos: los dioses nórdicos de Asgard.

Si jugasta el God of War de 2018, seguramente recuerdas todo lo que pasó en este reboot, que continuó la historia del Kratos que conocimos en las entregas de la era anterior, hasta el Gof of War III de 2010. Pero esta vez, el personaje dejaba el panteón de los dioses griegos atrás para aventurarse en territorio vikingo.

La pasada edición del juego reveló a Atreus, hijo del personaje principal, y en medio del luto por la pérdida de su madre. Ambos tuvieron que enfrentarse a Baldur, uno de los dioses nórdicos.

La caída de Baldur despertó la ira de los dioses de Asgard, incluyendo la del mismísimo Thor, que retó a un Kratos que, por el título del videojuego, tiene toda la pinta de que derrotará a las entidades. Esa será la premisa de God of War Ragnarok.

A continuación, el tráiler de la cinemática del juego.