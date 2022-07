Las series de Apple TV+ son mejores que las de Netflix, Disney+ y Amazon Prime Video, según un estudio

Por segundo año consecutivo, un estudio en Estados Unidos analizó las puntuaciones promedio de IMDb para cada uno de los principales servicios de transmisión y determinó que Apple TV+ tiene mejores series que Netflix, Disney+ y Amazon Prime Video, entre otros.

La investigación la hizo Self y explica cuántos títulos tiene cada servicio en su versión estándar, es decir, sin incluir contenido pago, y cómo se clasifican no solo por la plataforma de streaming sino por géneros específicos.

El estudio indica que, si bien Apple TV+ tiene la calificación de usuario promedio más alta para sus programas, en términos de relación calidad-precio, no es tan bueno como Netflix en términos de la cantidad de programas y películas calificados como buenos o excelentes que obtiene por cada dólar de su cuota de suscripción.

Por otro lado, aunque el servicio de Apple obtuvo el puntaje más alto en entretenimiento familiar, no es una gran sorpresa que Disney+ sea la mejor plataforma para contenido infantil, con una biblioteca infinita de producciones.

Otras cifras

T3 citó la investigación y explicó los datos sobre HBO Max, que fue la plataforma con la calificación más alta en 11 categorías de género, mientras que Apple TV+ tiene la biblioteca de contenido más calificada pero más pequeña en los géneros de acción, aventura y guerra.

La calificación promedio de dramas de Apple TV+ aumentó de 3.9 en 2021 a 7.34 en 2022, y Amazon Prime Video tiene el primer lugar en animaciones. Mientras tanto, Disney+ tiene los programas de telerrealidad mejor calificados gracias en parte a su inclusión de títulos de National Geographic.

Mientras que Netflix y Disney agregaron más programas en términos de números absolutos (1.404 y 469 respectivamente), Apple aumentó su catálogo en un 55,78 por ciento año tras año, un indicador de que apuesta por el éxito de Apple TV+ a largo plazo.

Con títulos como For All Mankind, The Shining Girls, Slow Horses y Severance, entre otros, Apple TV+ parece estar escalando posiciones en la competencia del streaming.