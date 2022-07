Review | Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City es la mejor adaptación que nadie vio en cines [FW Opinión]

No esperamos que sucediera, o que la situación ameritara escribir la presente reseña. Pero tenemos que hablar de Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City (Resident Evil: Welcome to Raccoon City).

Una película que tuvo un estreno desastroso en salas de cine porque nadie fue a verla, pero que ahora que ha llegado a plataformas digitales y de streaming se va convirtiendo poco a poco en una sorpresa inesperada entre los espectadores casuales y algunos fans de esta franquicia.

Basta con visitar algunos sitios y foros de discusión para atestiguar cómo más personas le han dado una oportunidad a la cinta para encontrar que no era tan terrible como las redes sociales y la prensa especializada nos había hecho creer.

¿Estamos acaso ante la mejor adaptación jamás realizada? Intentaremos responder a esta pregunta. Aunque es necesario completa apertura y cero prejuicios por parte de quien lea este texto antes de decidirse a reproducir el filme.

Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City llega a HBO Max y es mucho mejor de lo que imaginas

Cuando se trata de películas basadas en videojuegos la expectativa por lo general es que la adaptación será absolutamente terrible y de pena ajena. No tanto por los valores de producción sino por la historia y la fidelidad en relación con el material original.

El primer tráiler con el que se comenzó a promocionarse el estreno futuro de Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City no fue el mejor. Por el contrario, es probable que haya condenado por completo su corrida por las salas de cine, ya que lo que se veía ahí parecía material absoluto de comedia involuntaria:

El avance no tenía pies, ni cabeza y buscaba mostrar las secuencias de mayor impacto sin mucha articulación ni flujo entre ellas. Pero la verdadera consistencia de esta película se descubre hasta que presionamos el botón de reproducción.

Desde los primeros segundos nos encontramos con un par de jugadas interesantes en su producción e historia. La saga anterior con Paul W.S. Anderson es desechada de inmediata y nos dejan en claro que esta historia es un reinició completamente ajeno a lo que habíamos visto con esos filmes.

El diseño de producción busca emular por completo la vibra de los juegos originales de la PlayStation y tira por la borda cualquier pretensión para asumirse de lleno como una B movie, una película de serie B, de esas que encontrabas de remate en los botaderos del supermercado.

Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City

Todo a la par que fusiona en un equilibrio muy astuto las tramas de los dos primeros juegos, al mismo que le hace un tributo complejo y profundo a todo el cine de John Carpenter.

Con clásicos como Halloween, The Thing, Assault on Precinct 13, The Fog, They Live, Escape from New York, Village of the Damned y otros clásicos que aquí se ven reflejados con guiños brutales-

Este último movimiento es tal vez la sorpresa más inesperada y más grata con Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City, pero implica algunos sacrificios con las cualidades de los personajes que dejan de ser fieles a los videojuegos para convertirse en reflejos de los personajes protagónicos del cine de Carpenter.

Leon S. Kennedy sería tal vez el caso más obvio y el que ha detonado más críticas. Pero al final, resulta irrebatible que se trata de una adaptación muy entretenida y que vale absolutamente la pena ver si los dos primeros juegos de la franquicia significan algo para sus recuerdos.

Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City es una sorpresa grata que parece poco a poco se convertirá en un clásico de relativo culto.

Existe información que confirma la tendencia de que la película ha adquirido mayor popularidad en plataformas digitales. Así que queda abierta la posibilidad para una secuela.