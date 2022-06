El Universo Cinematográfico de Marvel reacomodó su cronología tras los estrenos de Doctor Strange y Ms Marvel

Existen dos formas de ver el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). La primera y más común es de acuerdo a los estrenos de cada una de las series y películas; y la segunda es según ocurrieron los eventos que se desarrollan.

Ocurre lo mismo con Star Wars. Hay fanáticos que prefieren ver desde la Amenaza Fantasma en adelante, con las series en el medio y otros que prefieren iniciar con A New Hope.

Para el grupo que prefiere ver las películas de Marvel Studios según el desarrollo de los eventos, tenemos noticias. La cronología de tiempo ha cambiado tras los recientes estrenos de Doctor Strange in the Multiverse of Madness y Ms. Marvel.

Las locuras que desató el multiverso durante el más reciente filme del Universo Cinematográfico de Marvel, aunque no afectaron tanto los eventos actuales del resto de los Vengadores (según presumimos), ocurrieron antes de Hawkeye, que se estrenó primero.

Asimismo, según destaca una publicación de La Tercera, lo que vimos de Moon Knight también tuvo lugar después de las aventuras de Doctor Strange saltando por los universos con América Chávez.

En el caso de Ms. Marvel ocurre algo similar. Pero al estrenarse después de Doctor Strange no hay ningún tipo de problemas; en ese caso se mantiene igual.

Así quedó la cronología del Universo Cinematográfico de Marvel

La primera película que estrenó el UCM fue Iron Man. Pero todos sabemos que hay dos eventos que ocurrieron antes de que Tony Stark se convirtiera en el Hombre de Hierro: Capitán América, pasando a ser el primer vengador y Capitana Marvel adquiriendo los poderes de una gema del infinito.

Entonces, considerando la cronología de todos los hechos, así deberías ver las películas del UCM.