Marvel: Chris Evans preferiría volver a ser la Antorcha Humana que Capitán América

Chris Evans deja la puerta abierta para un retorno a Marvel, pero no precisamente como Capitán América, sino como Johnny Storm / la Antorcha Humana. Ese fue su primer personaje en una película relacionada con la Casa de las Ideas, en Los Cuatro Fantásticos.

Evans interpretó dos veces a Storm: en Los Cuatro Fantásticos (2005) y su secuela, Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer (2007), antes de asumir el papel del Capitán América en 2011.

En una conversación con MTV News, en el marco de la presentación de Lightyear, Evans respondió a una pregunta sobre la posibilidad de volver a gritar “¡Llamas a mí!” en un futuro.

“Dios, ¿no sería genial? Pero no, nadie ha venido a mí por eso. Quiero decir, ya no me veo exactamente igual. Eso fue hace 15, casi 20 años. Dios mío, soy viejo. Realmente amo a ese personaje, pero, creo… ¿acaso no están haciendo algo ahora con Los Cuatro Fantásticos”.

“Mira, me encantaría, me encantaría. De hecho, sería más fácil venderme eso que volver como Cap”, manifestó Evans. “Cap es tan preciado para mí, y casi no quiero interrumpir la hermosa experiencia que fue. Pero Johnny Storm… siento como si realmente no tuvo su día. Eso fue antes de que Marvel realmente encontrara su equilibrio”.

“Entonces, me encantó ese papel y, ya sabes, ¿quién sabe?”.

El futuro de Los Cuatro Fantásticos en Marvel, ¿tomarán en cuenta a Chris Evans?

Marvel Studios tiene en el norte hacer una película sobre la familia creada por Stan Lee y Jack Kirby en 1961. Pero el director asignado para el proyecto, Jon Watts (Spider-Man: No Way Home) lo dejó de lado. Por los momentos, se desconoce quién tendrá el rol.

En Doctor Strange en el Multiverso de la Locura aparece John Krasinski interpretando a Reed Richards / Mr. Fantástico, el líder del grupo, pero proveniente de un universo paralelo.

No está confirmado que Krasinski sea el personaje principal de la próxima película sobre Los Cuatro Fantásticos.

Recientemente, Evans elogió a su sucesor como Capitán América, Anthony Mackie, que recibió el escudo por parte de un envejecido Steve Rogers al final de Avengers: Endgame.

“Nadie mejor para hacerlo. Quiero decir, honestamente le hace justicia… estoy muy orgulloso de él”, dijo Evans. “No puedo esperar a ver qué harán en el futuro con él, pero si hay alguna lágrima derramada, es solo por los dulces recuerdos que tenga”.