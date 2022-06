Marvel: Chris Evans se siente orgulloso de su sucesor como Capitán América, Anthony Mackie

Pocos olvidan cuando un anciano Steve Rogers, interpretado por Chris Evans, entregaba el escudo del Capitán América a un impresionado Sam Wilson (Anthony Mackie), en el término de Avengers: Endgame (2019). Constituía el fin de una era que había iniciado en 2011, con Capitán América: el primer vengador, y abría una nueva puerta en Marvel.

Evans no se había manifestado respecto a su sucesor, hasta esta semana, cuando durante la gira promocional de Lightyear, el spinoff de Toy Story que protagoniza, se le preguntó sobre Mackie como nuevo Cap.

Con la sencillez que caracteriza a Evans, respondió, en una entrevista con Kevin Polowy, de Yahoo! Entertainment:

“Nadie mejor para hacerlo. Quiero decir, honestamente le hace justicia… estoy muy orgulloso de él. No puedo esperar a ver qué harán en el futuro con él, pero si hay alguna lágrima derramada, es solo por los dulces recuerdos que tenga”.

La evolución de Chris Evans como Capitán América y su sucesor, Anthony Mackie

Aunque Sam Wilson recibió el escudo en Endgame, durante la serie The Falcon and The Winter Soldier le costó asumir el papel. Por eso, entregó el arma del Cap a un museo, aunque las autoridades formaron a un nuevo sucesor de Rogers: John Walker, interpretado por Wyatt Russell.

Las cosas no salieron muy bien para Walker, que terminaría convirtiéndose en una versión ligera del personaje de The Boys, Homelander. Así que el gobierno terminó por quitarle el escudo a un decepcionado Walker, que finalmente fue reclutado por la condesa Valentina Allegra de Fontaine (papel de la emperatriz del humor, Julia Louis-Dreyfus).

Así nacieron Walker como US Agent y Wilson como el nuevo Capitán América.

Desde Capitán América y el Soldado del Invierno (2014), Chris Evans y Anthony Mackie, Cap y Falcon, participaron en cinco películas. Aunque Steve Rogers no falleció, sí se preveía su paso al costado en las producciones de Marvel.

Pero uno nunca puede decir nunca: ¿volverá en algún cameo Rogers / Evans en alguna producción de Marvel?

Buzz Lightyear y Capitán América, cara a cara

Actualmente, Evans interpreta a Buzz Lightyear en el spinoff de Toy Story, y no deja de establecer paralelismos con el Capitán América.

En una nota con The Hollywood Reporter, Evans afirmó:

“Los personajes mismos tienen muchas superposiciones similares, en términos de su sentido de responsabilidad y liderazgo. Pero son hombres muy diferentes, así que tomas las cosas que son útiles u dejas las cosas que hace Cap”.