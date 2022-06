Review | Super Pumped: The Battle for Uber es una sorpresa casi a la altura de The Social Network [FW Opinión]

Vivimos la era dorada de las series de TV transmitidas en exclusiva a través de plataformas de streaming. La calidad de muchas de ellas (fuera de Netflix) es extraordinaria y la cantidad es simplemente demasiada. Así que tal vez que habrás perdido uno de los mejores estrenos recientes: Super Pumped.

El título podrá no decirle mucho a la mayoría, pero los lectores devoradores de libros con mejor memoria recordarán que ese era justo el título del popular libro que destapó la cloaca y reveló todos los problemas que existían al interior de Uber durante el periodo de Travis Kalanick como su CEO.

Tal vez es difícil recordar cómo fue la noticia hace más de una década cuando se reveló que David Fincher iba a dirigir una película basada en la historia de la fundación de Facebook: The Social Network.

En aquel momento el consenso más o menos generalizado es que era demasiado pronto para filmar esa historia. Pero al final se terminó convirtiendo en una cinta de culto, gracias a su dirección, libreto y actuaciones impecables.

Pues bien, Super Pumped: The Battle for Uber de alguna forma se las arregló para lograr que nos recordó a esa experiencia. Pero en formado de serie.

Super Pumped es otra sorpresa inesperada de Paramount Plus: con todo y hasta Quentin Tarantino

Daremos nuestra opinión general sobre esta primera temporada sin spoilers. Aunque quien domine la historia general de Uber sabrá perfecto el orden general de los hechos y constatará que hay suficiente material ahí para una serie de alto impacto.

Dimos con la serie casi por pura casualidad y gracias al boca a boca. Apareciendo un comentario en Twitter, algunas menciones en Reddit, y con varios conductores en podcasts hablando positivamente sobre sus primeros episodios.

Así que al final decidimos darle una oportunidad, y para ser honestos ha valido la pena en cada segundo gracias a sus constantes sorpresas.

En primer lugar la dirección y narrativa visual de Super Pumped luce fuertemente inspirada por la estética bestial con ritmo frenético del cine de Adam McKay (The Big Short, Vice, Succession, Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty) que rompe muchas convenciones.

Gracias a ello cada episodio narra una cantidad brutal de hechos en un corto periodo de tiempo, logrando un ritmo impecable en prácticamente cada capítulo.

Mostrando sin tapujos la acciones más controvertidas ejecutadas por la plataforma de transporte con la presencia de empresas del tamaño de Apple y Google. De hecho sus principales directivos aparecen aquí con un papel determinante para lo que vivimos ahora con este y otros servicios.

Super Pumped

En cuanto al reparto Joseph Gordon-Levitt como Travis Kalanick, cofundador y CEO de Uber logra una actuación estelar que sostiene la serie con el apoyo de otras estrellas de alto calibre como Uma Thurman, Kyle Chandler, Elizabeth Shue, Hank Azaria y hasta el propio Quentin Tarantino que funge como narrador.

Concebida primero como una serie limitada de una sola temporada y convertida ahora en una serie antológica esta primera entrega de sólo 7 episodios se ha convertido, junto con Halo, en el mejor motivo para probar Paramount Plus.