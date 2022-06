Marvel revela que un misterioso personaje estuvo presente durante la batalla final de Avengers: Endgame

De la batalla final de Avengers: Endgame recordamos a todos los presentes. Podríamos hasta hacer una lista. Pero, por alguna extraña razón, Marvel ha revelado que un misterioso personaje estuvo presente en el épico enfrentamiento entre los Vengadores y Thanos.

Que no nos falle la memoria: Iron Man, Capitán América, Thor, Ant-Man, Capitana Marvel, Hawkeye, Hulk, la Bruja Escarlata, Doctor Strange, Star-Lord, Rocket, Mantis, Wong, Valquiria, entre otros, enfrentron al Titán Loco en la batalla final por la salvación del mundo.

Sin embargo, Marvel Studios ha confirmado recientemente que un personaje misterioso también estuvo presente en ese combate, de acuerdo con un reporte del sitio web de AlfaBetaJuega.

Esta revelación la hizo el gigantesco estudio durante el primer episodio de Ms. Marvel, la nueva serie del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), que sigue a esta joven adolescente que sueña con ser una vengadora.

El misterioso personaje es un agente de S.H.I.E.L.D

Así como lo leen. El misterioso personaje que estuvo en el momento definitivo de la Saga del Infinito es un agente anónimo de S.H.I.E.L.D, confirmado por Marvel.

En el primer episodio de Ms. Marvel, se está realizando una AvengersCon, parecida a la del videojuego Marvel’s Avengers, y en ella un agente anónimo presenta su libro en el que cuenta y detalla toda su experiencia al presenciar la batalla final de Endgame.

Este personaje también asegura que conversó con Hawkeye y que fue testigo del momento en el que Tony Stark hizo el chasquido de dedos para revertir lo hecho por Thanos.

El libro se titula “I Was There...” (Yo estuve allí). En Ms. Marvel no se aclara quién este personaje, en qué momento apareció en Avengers: Endgame, si es que lo hizo, y por qué no ayudó a los héroes.

I Was There

Curiosamente, en la serie de Disney+ también revelan que Scott Lang, el querido Ant-Man, tiene su propio podcast, llamado “Big Me a Little Me” en el que también cuenta detalles sobre sus aventuras con los Vengadores.

Big Me a Little Me

Con esto, Marvel confirma que las personas en el MCU han tenido acceso a mucha información sobre lo que ocurrió en la Saga del Infinito. No queda claro si este agente anónimo dice la verdad o es un farsante.