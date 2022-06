Young Avengers: estos son los personajes que podrían formar el equipo en el futuro del MCU

Tras el cierre de Avengers: Endgame quedaba una gran duda en torno a todo el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU): ¿Qué es lo que podría seguir para las siguientes fases que fuera medianamente igual de interesante?

Conforme ha avanzado esta franquicia, tanto en las salas de cine como en Disney Plus hemos visto a una avalancha de nuevos personajes, algunos más interesantes que otros.

Pero lo cierto es que conforme más avanza la trama de cada nueva producción más claro nos va quedando que los días de Tony Stark y Steve Rogers van quedando atrás y tal vez nunca regresarán.

En ese sentido hay una cantidad notable de posibilidades que se abren de manera constante con cada nueva serie y película.

Entre todas las opciones posibles parece que hay una posibilidad latente por encima de todas las demás: los Young Avengers podrían estar cada vez más cerca de materializarse.

Estos personajes podrían conformar los Young Avengers

La formación de los Young Avengers en los cómics de Marvel han pasado por una amplia variedad de integrantes a lo largo de los años.

Pero lo curioso es que a estas alturas bastantes de estos personajes que han tenido aventuras con ese equipo ya los hemos visto tanto en series como películas. Aquí un recuento breve con los más esenciales y potenciales:

'Ms. Marvel' Foto: Reprodução

Kamala Khan (Iman Vellani)

Ms. Marvel tiene todo para formar parte de este grupo. Aunque tradicionalmente ha sido parte de otro grupo: Champions. Sin embargo esta no sería la primera vez que el MCU tuerce el canon un poco para integrar nuevos ensambles.

América Chávez (Xóchitl Gómez)

Ms. America también es otro fichaje potencial para los Young Avengers, la vimos en acción en Dr. Strange in the Multiverse of Madness. En los cómics ella ha formado parte de esta agrupación en estrecha conexión con personajes de las series de Disney Plus. Así que su integración es más que factible.

Kate Bishop / Hawkeye (Hailee Steinfeld)

Tal vez la integración más obvia, como releve espiritual de su padre y líder moral del grupo de jóvenes Vengadores.

Escenas del capítulo 8 de WandaVision

Tommy & Billy Maximoff (Julian Hilliard y Jett Klyne)

Vimos a los personajes tanto en el cine con el Doctor Strange como en WandaVision. En los cómics ambos hermanos se convierten en Wiccan y Speed. De hecho forman parte de los Young Avengers en una trama medular que entrelaza multiversos, así que también son más que factibles.

Cassie Lang (Emma Fuhrmann)

La hija de Ant-Man en los cómics de Maverl se convierte en Stature y se une a los Young Avengers justo luego de que Scott Lang muere. Así que su presencia en el MCU podría ser un guiño a lo que viene.

Harley Keener (Ty Simpkins)

Iron Lad es uno de los miembros originales de este grupo y la aparición de este personaje desde Iron Man 3 cuando era un niño, así como su cameo en el funeral de Tony Stark, podría representar un adelanto de quién podría tomar la estafeta de relevo tras la armadura.

Kid Loki (Jack Veal) que apareció como una variante de nuestro conocido antihéroe y Eli Bradley (Elijah Richardson) que se muestra sin poderes y sin asumir su identidad como Patriot en The Falcon and The Winter Soldier podrían también formar parte de los Young Avengers.

Pero será necesario tener paciencia para descubrirlo.