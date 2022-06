Marvel: El esperado especial de Halloween basado en Werewolf by Night se estrenaría este año

En tiempo récord, el esperado especial de Halloween de Marvel basado en los cómics de Werewolf by Night estaría listo para estrenarse tan pronto como este mismo octubre, por supuesto, durante la Noche de Brujas en Disney+.

Werewolf by Night fue creado por Gerry Conway y Mike Ploog, basada en una idea original de Stan Lee y Roy Thomas. Su primera aparición fue en los años setente como parte de Marvel Spotlight y poco después fue lanzada su primera serie de cómics, llegando a tener 43 números.

Originalmente, como recuerda el sitio web de QuéVer, esta historia presentó a Jack Russell, un descendiente de humanos místicamente alterados, conocidos como Licántropos, los que eventualmente son capaces de transformarse en enormes hombres lobo. Werewolf by Night es, básicamente, el cuento del Hombre Lobo de Marvel.

Werewolf by Night #1

Además, en la era actual, este cómic tuvo un regreso en octubre de 2020 con la segunda encarnación del personaje, llamado Jake Gómez, mientro de los Hopi, una tribu de nativos americanos cuya familia recibió la maldición de licantropía.

Werewolf by Night

Qué se sabe del especial de Halloween

Este largometraje especial para Halloween es dirigido por el compositor Michael Giacchino, conocido por trabajar en las bandas sonaras de producciones de Marvel Studios, como la última trilogía de Spider-Man y la cinta de Doctor Strange.

Recientemente, el también director habló durante el rodaje de esta producción, titulada provisionalmente como Buzzcut: “Me lo he pasado genial. Es un proceso increíblemente desafiante. Me encanta. Todos los días, me he divertido trabajando en ello y estamos en el medio. Con suerte, muy pronto compartiremos mucho más al respecto”.

La cinta estará protagonizada por el mexicano Gael García Bernal, quien interpretaría al personaje principal, del que no está claro si será la versión de Russell o Gómez. Además, la actriz Laura Donnelly sería Elsa Bloodstone, una “cazadora de monstruos”.

Aún no se han filtrado detalles como el argumento, la sinopsis, el elenco completo y si este especial tendrá relación con los actuales programas de Disney+. En los cómics, Werewolf by Nigh está muy relacionado con Moon Knight, quien recientemente llegó al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) con su propia serie.