Netflix planea realizar el reality show de El juego del calamar con un gran premio en efectivo... sin consecuencias fatales

El juego del calamar es la serie más vista en la historia de Netflix. Eso la ha convertido en una de las producciones más aclamadas por los seriéfilos del mundo entero y que ha llevado a la compañía de transmisión a crear “su mayor competencia de telerrealidad hasta la fecha”.

De acuerdo con un reporte del sitio web de Reuters, el reality show se llamará oficialmente “Squid Game: The Challenge”, y para no alarmar a los lectores: tranquilos, que no tendrá consecuencias fatales.

A diferencia de la serie donde lo que está en juego es la vida o la muerte, el peor destino posible en esta competencia de 456 jugadores será irse sin las ganancias de $4.56 millones, que según Netflix es el premio global más grande en la historia de los reality shows.

La competencia incluirá juegos inspirados en el programa original, así como nuevas incorporaciones, informó la gran N. El reality se grabará en Reino Unido y actualmente solo está seleccionando hablantes de inglés.

El anuncio se produce pocos días después de que la serie con guión fuera renovada oficialmente para una segunda temporada.

El impacto de El juego del calamar

Creada por Hwang Dong-hyuk, El juego del calamar se convirtió en la serie más vista de Netflix cuando se estrenó en septiembre de 2021. La serie cuenta la historia de 456 personas con problemas económicos, que participan en misteriosos y mortales juegos para ganar un premio de 45,6 mil millones de wones.

Lo más curioso, pero a la vez perturbador, es que son juegos de niños en los que tienen que participar, pero el costo de perder es, literalmente, morir. Esa dificultad se desarrolla en medio de una emocionante narrativa mientras los 456 voluntarios intentan sobrevivir a cada juego y ganar el dinero.

La primera temporada tiene el récord como la serie más popular de Netflix de todos los tiempos, con más de 1.650 millones de horas vistas en sus primeros 28 días.