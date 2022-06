Netflix anunció Castlevania: Nocturne, Dragon Age: Absolution y lo nuevo de Junji Ito como algunas de sus próximas series de anime

Netflix (NurPhoto/NurPhoto via Getty Images)

Netflix está apostando en grande a los anime, y recientemente dio a conocer cuáles son los que llegarán en 2022 y 2023. Producciones como Castlevania: Nocturne, Dragon Age: Absolution y lo nuevo de Junji Ito estarán próximamente en la pantalla de la gran N.

Todo fue parte del Netflix Geeked Week 2022, donde la plataforma anunció series y juegos que se unirán en un futuro no muy lejano.

Hagamos un repaso, una por una, por las principales producciones de anime que estarán en Netflix en los próximos meses.

La programación de Netflix y sus principales series de anime

Castlevania: Nocturne es un anime protagonizado por Richter Belmont, descendiente de Trevor Belmont y Sypha, y estará ambientada en la Revolución Francesa. No hay una fecha oficial de lanzamiento para la nueva serie, que se inspira en dos juegos: Castlevania: Rondo of Blood y Castlevania: Symphony of Night.

Mientras, Dragon Age: Absolution arribará en diciembre a la plataforma, pero no solo contará con la forma de un anime, sino también con entornos 3D. Se creó la nueva serie en colaboración con BioWare.

Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre, estará en Netflix desde 2023. Es la más reciente creación del maestro del manga de terror, Junji Ito, autor de libros como Gyo y Uzumaki. Se mostró una entrevista con el autor, presentando su nueva labor.

The Dragon Prince contará con una nueva temporada, luego que la tercera se emitiera en 2019. El avance visto en Netflix Geeked Week 2022 se llama Mystery of Aaravaros: aún no tiene fecha oficial de lanzamiento.

Como un spinoff del videojuego Cyberpunk 2077, llega Cyberpunk: Edgerunners. El primer vistazo te dejará asombrado. De acuerdo con The Verge, la serie se estrenaría en septiembre próximo.

Finalmente, entre los lanzamientos de anime en Netflix, destaca Tekken: Bloodline, basado en el popular videojuego. El encargado de su presentación fue el productor Katsuhiro Harada, y se vieron clips con Jin Kazama mientras vive con su madre, Jun Kazama.