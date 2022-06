Apple: Auriculares de realidad mixta incluirán contenido creado por directores de Hollywood

Apple AR - Imagen conceptual no oficial

Aún no hay fecha de lanzamiento para los auriculares de realidad mixta (virtual y aumentada) de Apple y tampoco se espera que se muestren durante el WWDC22, pero lo que sí hay de sobra son rumores sobre este esperado producto de la manzanita.

Según un nuevo informe de The New York Times, Apple se está asociando con directores de Hollywood para crear contenido de video para el dispositivo, probablemente a través de Apple TV+.

Jon Favreau es solo uno de los directores involucrados y trabajaría en ofrecer una experiencia de realidad mixta basada en Prehistoric Planet, la serie de Apple TV+ que produjo.

Jon Favreau

Lamentablemente, la experiencia de “vivir” en medio de un paisame similar al de Jurassic Park no parece acercarse. Un informe anterior de Bloomberg citado en The Verge explica que estos auriculares AR/VR no se lanzarán hasta 2023 debido a problemas con la duración y el rendimiento de la batería.

Es posible que el dispositivo de realidad mixta tampoco aparezca en la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) anual de Apple este lunes, ya que el evento está más enfocado en lo que es software. Lo que sí podríamos tener es un adelanto sobre el sistema operativo del equipo, que se llamará RealityOS.

Lo que sabe de los aurículares AR de Apple

Este nuevo dispositivo de Apple, del cual la empresa no ha confirmado oficialmente su existencia, podría tener un valor de mercado de 3.000 dólares y contaría con pantallas de 8K y sensores 3D para seguimiento manual.

Los rumores aseguran que tendrán un procesador “con el mismo nivel de potencia informática que el de una Mac” y el diseño de su chip será la diferencia más significativa entre los auriculares AR de Apple y sus competidores.

Apple crearía pantallas microOLED ultra delgadas para su dispositivo de Realidad Aumentada

El dispositivo sería capaz de ofrecer experiencias inmersivas de realidad virtual, así como superposiciones virtuales hechas para parecer parte del mundo real.

Los auriculares tendrán dos procesadores, uno con el mismo nivel de potencia de cálculo que M1 y un chip de gama baja para manejar la entrada de los diversos sensores.

El dispositivo tiene al menos 6-8 módulos ópticos para proporcionar simultáneamente servicios de realidad aumentada transparentes de video continuo. También se rumora que los auriculares tienen dos micropantallas OLED 4K de Sony.