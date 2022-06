¿Podría Goku convertirse en el esposo que Milk siempre soñó? El más reciente episodio del manga de Dragon Ball Super nos da la respuesta

Los últimos tres episodios del manga de Dragon Ball Super abrieron una especie de cúmulo estelar del que se pueden sacar (exagerando un poco) millones de teorías. Pero lo que más resalta de todo es el cambio innegable que va a sufrir la personalidad de Goku.

Es necesario considerar la influencia que va a generar el simple hecho de escuchar la voz de su padre, Bardock y además, el haber recordado sus orígenes que incluyen a madre, Gine y a su hermano mayor, cuando estaba pequeño, Raditz.

No hay dudas de que eso es capaz de provocar todo un cambio en el concepto de cómo se aprecia la vida. Y aunque Dragon Ball Super sea una historia animada basada en la mera ficción, frecuentemente encontramos esos espacitos en los que ocurre la magia de la realidad.

Uno de ellos es la formación del hogar. De Goku podemos decir cualquier cosa positiva, menos que es buen padre o esposo. Kakaroto está en la búsqueda constante de elevar su poder; no por salvar la Tierra, nada que ver.

Ese frecuente entrenamiento tiene la intención de incrementar el nivel para buscar más peleadores y medirse en brutales batallas. Que se encuentre cada cierto tiempo algún villano es una simple coincidencia que le dan sabor a las historias de Dragon Ball.

¿Por qué podría cambiar la personalidad de Goku en el hogar?

Podríamos decir que porque vio a su padre y nada más. Sin embargo, la situación tiene un trasfondo mucho más complejo.

Bardock ciertamente sacó a relucir el orgullo que todo saiyajin debe tener durante una batalla y eso es algo que, quizás, Goku y Vegeta habían olvidado.

Pero al final del día, el padre de Goku siempre regresaba a casa a velar por los intereses de su familia. Vamos, que su único deseo mientras peleaba contra Gas, hace 40 años, fue que sus dos hijos crecieran sanos y salvos. ¿Qué más padre ejemplar queremos?

Recuerdos Goku Dragon Ball Super 84 Manga Plus

Y no estamos queriendo decir que Goku quiera el mal para Gohan y Goten o que no le importa cuál sea su futuro, no es eso.

Es que simplemente el saiyajin criado en la Tierra ha dedicado mayor tiempo a elevar su poder que a criar a sus hijos, indiferentemente del gusto que tengan ambos.

Los mejores momentos de Goku con Gohan son cuando entrenan en la previa de la batalla contra Cell, antes de eso la relación es casi nula. Y con Goten, mucho peor, ya que prefirió seguir muerto para entrenar en el otro mundo.

Entonces, en este nuevo arco, después de ver (escuchar y recordar) lo que representó su figura paterna, quizás sea el momento de dar un vuelco en la relación con sus hijos y con su dedicada esposa, Milk.

El futuro es incierto y esto es solo un simple análisis, con el que ustedes pueden estar de acuerdo, o no. Pero es emocionante pensar las muchas posibilidades que pueden cambiar en el futuro de Dragon Ball Super, después de que Goku haya recordado la realidad de sus orígenes.