Estas han sido todas las participaciones de los Skull Kid en videojuegos de Nintendo desde 1998

Nintendo y su gran cantidad de títulos propios hace que la franquicia tenga un amplio material para trabajar en sus videojuegos. Esto le da pie para que desarrolle interesantes crossovers y así entregar a los fanáticos historias para divertirse. De quien hablaremos en esta ocasión será de los Skull Kid.

Una raza particular que aparece por primer vez como antagonista en 1998. Específicamente lo hace en uno de los títulos más reconocidos de todo Nintendo, The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Desde entonces, se pasea por otras versiones de la saga dejando su particular comportamiento bien marcado.

Según reseña Nintenderos; expertos en este tema, los Skull Kid tienen una personalidad sin igual que la franquicia debió haber explotado mejor.

A pesar de su popularidad solo están en siete títulos diferentes y de acuerdo con los especialistas, estas criaturas merecen mucho más.

De esta manera, vamos a un breve paseo por el agradable recorrido que han realizado los Skull Kid desde 1998 hasta su última aparición en el 2018.

Los Skull Kid en Nintendo

Como todos lo saben, su debut de hace en The Legend of Zelda: Ocarina of Time, de 1998. Están en el Bosque Prohibido y tienen una actitud traviesa. Se encuentran tocando la flauta tranquilamente y dependiendo en la modalidad de Link en la que te acerques, será su respuesta. Si eres niño activas la máscara feliz y será tu amigo, si estás como adulto adopta una actitud hostil.

Dos años más tarde el personaje logró meterse de lleno en la saga y estuvo presente en The Legend of Zelda: Majora’s Mask, del 2000. Para esta oportunidad nos encontramos con Skull Kid siendo Link adulto y no hay oportunidad de amistad; el personaje siempre está con una actitud a la defensiva. De hecho la misión es recuperar la Ocarina, que desde su entrada nos roba con un hechizo.

En este momento hace su primera pausa larga y Skull Kid no regresa hasta The Legend of Zelda: Twilight Princess, del 2006. Aquí Skull Kid regresa a ser de gran ayuda para Link, ya que nos ayuda a recorrer la Arboleda Sagrada. Sigue siendo poco receptivo ante nuestra presencia y hace perder un poco de tiempo, pero su aparición es realmente productiva.

En el año 2008 llega el primer crossover de Skull Kid en Super Smash Bros. Brawl. El gran protagonista de este videojuego que salió para Nintendo Wii es Link. Entonces, gracias al espadachín es que aparecen dos pegantinas de Skull Kid durante las aventuras.

Tuvieron que pasar seis pañis para que los Skull Kid realizaran una nueva participación en Super Smash Bros de Nintendo 3DS y Wii U en el 2014. Nintenderos nos recuerda que en este videojuego los particulares personajes tenían la oportunidad de: Invertir los controles de todos los jugadores; oscurecer la pantalla; girar la pantalla 180º; y volver invisible a todos los luchadores.

Hasta que finalmente, por primera vez en la historia desde su aparición, podemos controlar un Skull Kid en Guerreros de Hyrule: Leyendas del 2016. En este videojuego de Nintendo 3DS podemos atacar con este personaje utilizando la Ocarina o la misma magia negra.

Super Smash Bros: Ultimate, del 2018 marca el regreso de que Skull Kid vuelva a ser un ayudante o simplemente un traje que se pueden usar los luchadores en diferentes justas.