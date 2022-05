Marvel: Teoría asegura que Doctor Strange sería el nuevo gran villano del MCU

Ya han pasado varios días del estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness y la película dejó varias conclusiones e incógnitas sobre lo que vendrá en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) y el personje principal de la película.

En esta cinta, tratando de añadir la menor cantidad de spoilers posibles, Marvel Studios presentó a los Illuminati, con personajes conocidos por todos los fans de los cómics, a la joven pero poderosa América Chávez, y a una Bruja Escarlata dispuesta a todo para recuperar a sus hijos. Pero también vimos a un Stephen Strange aprendiendo hechizos prohibidos del Darkhold.

Strange tiene que recurrir al también llamado Libro de los Condenados para detener a Wanda Maximoff, quien también ha hecho uso del contenido oscuro del Darkhold para volver a estar con sus hijos, a quienes perdió para deshacer el hechizo en Westview.

Tras varios desplazamientos multiversales, el uso del Darkhold y, en teoría, salvar al mundo de las consecuencias del Multiverso, el Doctor Strange de la Tierra-616 empieza a experimentar algunos síntomas extraños, como la aparición de un tercer ojo en su frente.

Para algunos expertos solo puede significar una cosa: el nacimiento de una teoría que lo señala como el nuevo gran villano del MCU.

Una incursión, la razón de la teoría

En una de las escenas post créditos de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, se presenta el personaje de Clea, quien en los cómics es discipula y amante de Stephen.

Como recuerda CinemasComics, esta hechicera, interpretada por Charlize Theron, le muestra a Doctor Strange la Dimensión Oscura y le dice: “Provocaste una incursión y tenemos que arreglarlo. ¡O tienes miedo!”.

A esa especie de reto, Strange responde: “Claro que no”. Revela su tercer ojo y juntos saltan hacia ese lugar.

Clea y Doctor Strange

En los cómics, una incursión es un evento que provoca que dos Tierras de diferentes realidades choquen provocando el caos y la destrucción. Si Doctor Strange provocó una incursión y la Dimensión Oscura está siendo afectada, las consecuencias pueden ser devastadoras.

El informe también recuerda que en Doctor Strange 2 revelan que el Darkhold tiene un hechizo que permite que quien lo lance se proyecte en el cuerpo de una de sus variantes, viajando así entre universos. Wanda y Stephen lo hicieron, incluso el antiguo hechicero supremo lo hizo con una versión muerta, algo que, según los Illuminati, causa una incursión invisible.

Entonces, ¿qué define la teoría? Si en la Dimensión Oscura hubo una incursión provocada por Doctor Strange y que pudo haber sido causada por una versión suya, podría significar que la variante del protagonista en ese lugar es Dormammu, la bestia que enfrentó en la primera cinta y que, curiosamente, tenía la voz del actor Benedict Cumberbatch.

Dormammu

Todo lo anterior supone que y concluye que la variante de Doctor Strange en la Dimensión Oscura es el mismísimo Dormammu, y que podría regresar en la tercera entrega del personaje como el gran villano.