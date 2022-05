Review de Better Call Saul “Plan and Execution”: la vela se apaga [FW Labs]

Llegó un momento que nos moríamos por ver y que al mismo tiempo no queríamos afrontar: el cierre de la primera parte de la temporada final de Better Call Saul.

El capítulo anterior, Axe and Grind ya parecía ir perfilando la antesala de una calamidad donde todo podría salir mal, con el destino sellado de uno de los personajes más queridos de esta serie.

El episodio de ahora, Plan and Execution tenía una misión bastante complicada: cerrar una primera parte de una temporada que se había mantenido impecable en todos los aspectos. Y esa presión se siente desde el primer segundo.

La historia arranca de noche, es de madrugada. Una alcantarilla se abre y de ahí, como una rata, sale Lalo Salamanca. Ya está en Nuevo México. Llega a un mini-super y renta un servicio de ducha. Luego de una siesta regresa a la alcantarilla, hay túneles abajo. Desde ahí Lalo vigila la lavandería de Gus.

Es de día, Saul va por su actor impostor y lo intercepta en un estacionamiento, lo convence de grabar nuevas tomas. Luego va por su camarógrafo y prepara todo con Kim para enyesar el brazo de su señuelo, tomar nuevas fotografías y revelarlas en tiempo récord. Saul corre con los guantes puestos y entrega las fotos un mensajero que sale derrapando.

Better Call Saul

Estamos ahora en HHM, Howard prepara todo para su junta y se muestra nostálgico por Chuck. Descubrimos que el mensajero que le entrega las fotos barnizadas con algo a Howard es el investigador que “espiaba” a Saul.

Howard siente raras las manos con las que tomó la fotografía, comienza a sentir calor, la sustancia comienza a hacer efecto. Llegan a la sala de juntas, entra el mediador real, con el brazo enyesado y Howard reacciona.

Hamlin reacciona y acusa al mediador de estar en contubernio con Saul y haberlo sobornado. Entra en colapso, sus pupilas se dilatan, sale de la oficina, el trato con Sandpiper se derrumba, Cliff se pone en contra de Howard. Saul y Kim ganaron.

Better Call Saul

Cortamos a Lalo Salamanca, graba un video a Don Eladio donde revela que ya sabe todo y tiene el plan de entrar a la lavandería para grabar el laboratorio. Luego intenta llamar a Héctor Salamanca y se percata de que la línea está intervenida. Revela un plan falso para distraerlos.

Mike alcanza a Gus, la lavandería quedará al descubierto para proteger la casa de Fring. Parece que nadie sospecha el plan real de Lalo.

Ahora estamos en la casa de Saul y Kim, ven una película juntos cuando reciben la visita de Howard que trae una botella a la pareja para celebrar que lo vencieron. El tipo se pone violento y parece que todo va a terminar muy mal.

Se pone peor, de la nada llega Lalo Salamanca, quiere hablar con Saul y Kim, Howard muy asustado intenta retirarse pero Lalo reacciona de inmediato y le vuela los sesos para quedarse a solas con la pareja. Fin.

Guiños a Breaking Bad

Better Call Saul

Tal vez muchos no lo vivieron o no lo recuerdan. Pero la temporada final de Breaking Bad también se dividió en dos partes de 8 episodios cada una. En el caso de aquella serie Gliding Over All fue el que marcó el fin de la primera fase, con Hank sentado en el retrete leyendo el libro que conectaba Walter White con el laboratorio.

Aquí la sensación se incertidumbre por lo que sigue se repite, habrá que esperar meses antes de ver la continuación de esta historia que se quedó en el punto máximo de tensión.

Better Call Saul

Kim Wexler y Walter White comparten un mismo patrón de conducta cuando logran salirse con la suya y cruzan el punto de no retorno. Se excitan y se acuestan con su pareja.

Kim lo hace cada vez que su estafa con Jimmy funciona y Walt lo hacía al inicio cuando todo parecía no tan malo.

Better Call Saul

Cuando Howard visita a Kim y Saul les termina reprochando que se creen que son Leopold y Loeb, estafadores que terminaron cometiendo un asesinato denominado en su momento como “el crimen del siglo”.

En Breaking Bad Walter White solía tener varías fricciones con Saul Goodman, en una de ellas lo critica duramente y le dice que es un abogado de poca monta y no es Clarence Darrow, quien justamente fue el abogado de Leopold y Loeb.

De modo que cuando Walt le dice eso a Saul ahora, técnicamente, le recordó de manera indirecta a ese momento con Howard justo antes de que Lalo llegara a matarlo.

Better Call Saul

Howard es el primer personaje principal de Better Call Saul que muere por asesinato y no por suicidio, como Chuck o Nacho.

Más perturbador resulta el propio Howard nos regala en una escena temprana un guiño a su propia muerte al girar la lata de Ginger Ale igual que Lalo hace con el silenciador.

Better Call Saul

Esta es una seña distintiva de Breaking Bad, donde visualmente vemos un adelanto visual a la forma de muerte de los personajes.

Con esto ahora Lalo y Kim son los únicos personajes que quedan cuyo destino en la línea de tiempo de Breaking Bad es completamente desconocida. Pero su porvenir parece estar ligado al laboratorio de Gus.

Better Call Saul

La muerte de Howard, tiene bastantes paralelismos con la de Hank en Breaking Bad. Ambos son el personaje más recto y astuto de su serie.

Hank le dice a Walter que es la persona más inteligente que ha conocido en su vida poco antes de que lo maten. Howard le dice lo mismo a Kim.

A ambos les disparan sin tener la oportunidad de terminar la oración que están diciendo. La bala llega a la mitad de su diálogo. Nunca sabremos el resto de la frase que intentaban decir.

La muerte de Howard, con un remate de sobra estrellando la cabeza contra una esquina nos recuerda al golpe que Chuck se da igual en el episodio de Nailed.

Ahora que Saul sabe ve a Lalo vivo a pesar de que le habían dicho que estaba muerto la escena de Breaking Bad donde lo menciona adquiere un nuevo matiz, el de alguien que teme siempre por el regreso de alguien que se supone liquidado en el pasado.

La segunda y última parte de la temporada final de Better Call Saul arranca el 11 de julio.