Dragon Ball Super: así fue como Bardock perdió su cola de saiyajin

Bardock vs Freezer

Los saiyajines y sus colas nos dan material como para hablar rato largo del tema. Cada uno tiene su historia particular. Para algunos fue vital como arma para defenderse y después nos enteramos que era una limitante. En otros nunca las vimos, pero no hay registro de que no hayan existido convirtiéndose así en uno de los misterios de Dragon Ball.

En el caso de Bardock, la cola de mono está presente en las pocas historias que habíamos visto. Aunque, al igual que le sucedió a los otros saiyajines puros que conocemos Goku y Vegeta, la perdió en algún momento.

En el caso de Kakaroto, sus amigos la cortaron en varias oportunidades para evitar que se convirtiera en ozaru y destruyera medio mundo.

Mientras que con Vegeta, la letal espada de Yajirobe cortó de tajo la cola del mono gigante, para salvar a Krilin, Gohan y a Goku que peleaban en entonces contra el príncipe saiyano.

Pero, ¿Qué había pasado con la cola de Bardock? ¿Cómo perdió su arma de convertirse en ozaru? Los eventos que se desarrollan en el número 83 del manga de Dragon Ball Super responden el misterio.

Bardock, Raditz y Goku Episodio 83 Manga Dragon Ball Super . Manga Plus.

Bardock contra Gas

El arco de Granola: el sobreviviente es genial por cualquier lugar desde donde se mire. Pero lo de los flashbacks hacia los eventos de Bardock son de lo mejor que ha presentado Dragon Ball Super desde la presentación del Dios de la Destrucción.

Bardock se midió ante Gas, actual rival de Goku, Vegeta y Granola. Y al igual que le está costando a nuestros héroes, al padre de Kakaroto y Raditz también se le hace cuesta arriba medirse ante el menor de los Heata.

Tanto que en un momento, este pequeño villano poderoso lo agarra por la cola y tira contra las pierdas en un par de ocasiones, hasta que, en un tirón bastante fuerte le arranca la cola con sus propias manos.

El detalle de esta situación es que, sin saber por qué, Bardock enaltece su orgullo saiyajin y gana un poco más de fuerza. Dicha acción deja en claro que la cola termina siendo una limitante para que la raza se pueda convertir en Super Saiyajin.