Dragon Ball: Extraña teoría sugiere que Freezer debió haber derrotado a Goku la primera vez que se pelearon en Namek

Goku vs Freezer

Dragon Ball existe desde hace tres décadas y acumula una impresionante cantidad de fanáticos alrededor del mundo. Eso hace que cientos de teorías sugieran algunos cambios que debió sufrir algún momento en específico de la saga.

Los seguidores le meten (nosotros también lo hacemos) un poco de lógica a la ficción y así nace una posibilidad de un futuro alternativo, por supuesto, basado en el mismo espíritu de la obra creada por Akira Toriyama.

Es así como nos encontramos con una teoría a la que calificamos de extraña; para no desacreditarla por completo. Nuestra idea es respetar todas las opiniones ya que a todos nos une el amor por este exitoso animé con el que muchos crecimos en los años noventa y otros se fueron sumando con el paso de los años.

La extraña teoría está publicada en una reseña de los colegas de Alfa Beta Juega. Indican que durante la pelea entre Goku y Freezer, desarrollada brutalmente en el planeta Namek o Namekuseí, el conquista mundos debió haber sido el ganador de este enfrentamiento.

Goku vs. Freezer: el primer Super Saiyajin

La superioridad estética y de nivel de pelea de Goku durante esta saga fue realmente brutal. Desde que aparece y minimiza a casi nada a las Fuerzas Especiales Ginyu hasta que logra la transformación al Super Saiyajin, son momentos que muchos seguidores disfrutamos.

Precisamente después de la transformación no hubo caso. Goku estaba muy por encima de Freezer y para él no tenía sentido seguir con la batalla, debido a que no lo quería matar. Sin embargo, el villano, sesgado por la ira de ir perdiendo ante un saiyajin, trata de asesinarlo a toda costa sin obtener frutos.

La batalla de Freezer y Gokú (la primera) duró 3 horas y media, siendo la más larga de la historia del Anime Foto: Toei

¿Qué dice la teoría?

Para argumentar el por qué debió ganar Freezer, la teoría se va hacia Dragon Ball Super. Específicamente al momento en el que conocimos a Frost (el Freezer del Universo 6).

Durante la pelea del Torneo de la Fuerza, Frost cuenta con un aguijón venenoso con el que es capaz de vencer a cualquier rival.

En estas peleas organizadas no está permitido el uso de estas artimañas, pero si habría sido el caso de una batalla salvaje, como casi todas desde Dragon Ball Z en adelante, el malvado habría vencido.

Entonces, según la teoría el Freezer el Universo 7 también tiene esta posibilidad al ser de la misma especie. Pero de nuevo, la ira en aquel icónico momento, lo nubló y no acudió a esa arma oculta.

En nuestra opinión personal...

Cuando hay multiversos, las versiones de los otros “yo” de cada personaje no son exactamente iguales. Podrían haber ciertas diferencias en las habilidades y desarrollos. Por lo tanto, no hay nada a que obligue que el Freezer del Universo 7 tenga que tener un aguijón venenoso.

Y en caso de que lo haya tenido, pues no lo usó. Por lo tanto, si él mismo no acude a sus habilidades para vencer, entonces no tiene el derecho de obtener la victoria en un combate.