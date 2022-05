Nintendo Switch: El nuevo control GuliKit KingKong Pro 2 promete acabar con el drift

Desde que la Nintendo Switch fue lanzada, sus controles Joy-Con han tenido una crítica global: el drifting, algo que promete solucionar el nuevo mando GuliKit KingKong Pro 2.

El drift o drifting es un error que ocurre en algunos controles de consolas de videojuegos, en este caso en la Switch, que hace que el personaje de un juego se mueva sin que el gamer toque el mando, es decir, que el movimiento de un stick vaya a cualquier parte sin ni siquiera tocarlo.

Esto le ha generado cientos de problemas a Nintendo, incluyendo la solicitud de una investigación a la compañía japonesa por parte de la Asociación Europea de Consumidores, luego de que recibiera 25 mil reclamos sobre los problemas con el joystick de la Switch.

No ocurre con todos los Joy-Con, no ocurre tan seguido, pero puede pasar. Por ello, la compañía china GuliKit ha desarrollado un nuevo control, el GuliKit KingKong Pro 2, con el que asegura que los usuarios de Nintendo no volverán a tener problemas de drifting.

GuliKit KingKong 2 Pro

Conoce el GuliKit KingKong Pro 2

El GuliKit KingKong Pro 2 es la nueva opción para los jugadores de Nintendo Switch y ofrece características muy interesantes, como giroscopio, un modo FPS, soporte amiibo, la clásica vibración y un precio competitivo por todo lo que ofrece, 69,99 dólares en Amazon.

En el sitio web oficial de GuliKit destacan la duración de la batería de este mando: tiene una batería de litio recargable que puede funcionar hasta 25 horas con una carga completa.

El GuliKit KingKong Pro 2 tiene soporte tanto para uso inalámbrico como por cable y no solo es compatible con la Switch. También puede utilizarse con Windows (desde Windows 7 en adelante), Android, iOS y MacOS.

GuliKit KingKong 2 Pro (LN.X)

La empresa asegura que gracias a su barra electromagnética patentada, el control nunca se desviará, es decir, que el jugador nunca sufrirá por el drift.

En cuanto a diseño, el control viene en negro, con botones negros y tiene detalles cromados en los gatillos y los sticks, que lo hacen ver muy elegante.

Un video publicado en el canal de YouTube de la marca muestra más detalles de este fantástico GuliKit KingKong Pro 2.