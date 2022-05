The Legend of Zelda: Ocarina of Time de Nintendo 64 es exaltado al Salón de la Fama de los videojuegos

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo)

The Legend of Zelda: Ocarina of Time, finalmente, está en el lugar en el que debe estar en la historia de los videojuegos. El legendario título de Nintendo 64 ha sido exaltado al Salón de la Fama en el The Strong National Museum of Play, ubicado en Nueva York, Estados Unidos.

Este título de Nintendo fue lanzado el 21 de noviembre de 1998 y rápidamente se convirtió en uno de los favoritos de los gamers por la complejidad de su historia, sus personajes y su mundo 3D. Luego de casi 24 años, el juego ingresa al Salón de la Fama de los videojuegos.

Los responsables del The Strong National Museum of Play argumentaron que “incluso en la actualidad, los desarrolladores de videojuegos en todo el mundo continúan incluyendo a Ocarina of Tme como una inspiración en la forma en la que crean juegos”.

La historia The Legend of Zelda: Ocarina of Time se enfoca en el joven héroe Link, quien emprende una aventura en el reino de Hyrule para detener a Ganondorf, rey de la tribu Gerudo, antes de que encuentre la Trifuerza, una reliquia sagrada capaz de concederle cualquier deseo a su poseedor. El viaje en Ocarina of Time incluye viajes a través del tiempo para visitar templos en los que debe desperar a los sabios que tienen el poder de aprisionar a Ganondorf.

Otros tres juegos fueron exaltados

La cuenta de Twitter del Salón de la Fama de los videojuegos confirmó que, además de Ocarina of Time, otros tres videojuegos fueron exaltados: Ms. Pac-Man, Sid Meier’s Civilizaction y Dance Dance Revolution.

“Felicitaciones a los miembros del Salón de la Fama del Videojuego 2022: Ms. Pac-Man, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Dance Dance Revolution y Sid Meier’s Civilization”, escribieron.

Congratulations to the 2022 World Video Game Hall of Fame Inductees—Ms. Pac-Man, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Dance Dance Revolution, and Sid Meier's Civilization! pic.twitter.com/bYzanU3uSz — The Strong Museum (@museumofplay) May 5, 2022

Según un reporte del sitio web de Gizmodo, el clásico Buscaminas, Resident Evil y Assassin’s Creed fueron algunos de los candidatos que no lograron el visto bueno para entrar a The Strong National Museum of Play este año.

En el Salón de la Fama de los videojuegos ya hacen presencia clásicos como Super Mario Bros., Pac-Man, World of Warcraft, StarCraft, Doom, entre otros.