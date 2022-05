En el Día de las Madres hacemos un merecido homenaje a las mamás más recordadas del animé

No existe amor más puro y genuino que el que guarda el corazón de las madres. Los héroes que hemos visto durante décadas en los animé nos lo han demostrado al siempre contar con el apoyo incondicional de sus progenitoras. Incluso, los que tuvieron episodios trágicos, como el de Tanjiro en Kimetsu No Yaiba, sufren al no contar con el soporte emocional de su mamá.

Por lo tanto, hemos querido hacer una selección de las madres más recordadas en el animé. En el siguiente listado que les compartimos a continuación no existe una mejor o una peor. Y si nos faltó alguna por incluir les pedimos disculpas, es una simple selección de quien escribe estas líneas.

Aunque no hayan tenido un peso en la trama de la historia, consideré elegir a este grupo de madres por su influencia en la personalidad del héroe o protagonista del animé.

Milk: Dragon Ball

Iniciamos con Milk no porqué sea la mejor madre de todos los animé, sino debido a que es mi serie favorita, Dragon Ball Z y Super. Además, tiene todas las característica de lo que representa una mamá de los años noventa, pendiente de los estudios de su hijo mayor y soñando con que el pequeño Gohan se aleje de las artes marciales y se acerque a la investigación científica. Además, esta valiosa mujer se hace cargo de un hogar por completo mientras Goku está centrado en las peleas.

Milk es la esposa de Gokú e hija de Ox Satán, un pequeño señor. Suele pelear mucho con su marido por su vocación de guerrero. Mantiene a la familia con el dinero de su padre.

Inko Midoriya: My Hero Academy

Inko Midoriya muestra desde el principio lo preocupada que siempre está por el bienestar de su hijo. En cada acción, consejo o forma de actuar se pregunta cómo eso repercutirá en la formación de Izuku antes y después de que Quirk se manifestase.

Yui Ikari: Evangelion (Neón Génesis)

La madre de Shinji representa, además del amor de una progenitora, el trabajo profesional. La bondad e inteligencia de la Sra. Yui Ikari se termina reflejando por completo en el protagonista de esta maravillosa saga.

Delia Ketchum: Pokémon

Mientras Ash Ketchum soñaba con ser un maestro Pokémon en Pueblo Paleta, Delia lo impulsó a trabajar por sus objetivos y no parar hasta convertirse en un personaje legendario.

Kushina Uzumaki: Naruto

El corazón tierno de la Sra. Uzumaki, mamá de Naruto nos hace ver que lo que sería capaz de hacer cualquier mujer por su hijo; así eso signifique sacrificar su propia vida. Siempre intentó proteger a Naruto de cualquier sufrimiento externo en la Aldea Oculta de la Hoja.