Embracer Group compra Crystal Dynamics, Square Enix Montreal y Eidos Montreal por una millonada: esto qué implica

Se veía venir, Crystal Dynamics, Square Enix Montreal y Eidos Montreal están a punto de tener un nuevo dueño. Con eso se cumplen las especulaciones, aunque, curiosamente quien hizo el movimiento no fue ninguno de los actuales protagonistas de la guerra de consolas.

La industria de los videojuegos ha pasado por momentos turbulentos y de giros inesperados. Lo vimos hace poco con esa estrategia de adquisiciones agresivas impulsada por Microsoft y respondida en medida de lo posible por Sony.

Bajo esa lógica y compás vimos a Microsoft convertirse en los nuevos propietarios de Activision-Blizzard y a Sony responder como pudo con adquisición de Haven Studios.

Tras confirmarse la dinámica entre ambas empresas Square Enix se convirtió en el candidato obvio a ser comprado enseguida. Y justo eso sucedió, pero con algunos giros inesperados.

Embracer Group se queda con Crystal Dynamics, igual que las oficinas en Montreal de Square Enix

Desde la cuenta oficial de Square Enix en Twitter se hizo el anuncio oficial de la adquisición de estos activos, que constituyen prácticamente todo el equipo de trabajo y propiedades intelectuales para el mercado occidental de esta firma.

El trato de la adquisición se habría realizado por un monto de USD $300 millones y con ello Embracer Group ahora sería el nuevo propietario de tres estudios y sus IPs distintivas:

Crystal Dynamics

Tomb Raider.

Perfect Dark.

Marvel’s Avengers.

Eidos Montreal

Deus Ex.

Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Square Enix Montreal

Lara Croft Go.

Hitman.

Sniper.

Ahí arriba señalamos las propiedades más llamativas, pero el trato también involucra otros juegos con relativa fama, pero Square Enix original se quedará con licencias importantes como Just Cause, Outriders y Life is Strange, entre otros.

Según marcan en su propio comunicado de prensa Square Enix en su matriz oriental seguirá intacta, recibiendo una importante inyección de dinero que podrá utilizar para invertir en tecnologías de blockchain, Inteligencia Artificial y servicios de cómputo en la nube.

Mientras que Embracer Group también publica su propio comunicado contando su parte de la historia:

“Estamos encantados de dar la bienvenida a estos estudios a Embracer Group. Reconocemos la fantástica propiedad intelectual, el talento creativo de clase mundial y el historial de excelencia que se ha demostrado una y otra vez en las últimas décadas.

Ha sido un gran placer conocer a los equipos de liderazgo y discutir los planes futuros sobre cómo pueden realizar sus ambiciones y convertirse en una gran parte de Embracer.”

Tras completar esta operación, Embracer Group contará con más de 14.000 empleados, incluyendo 124 estudios que aglomerarán a 10.000 desarrolladores.