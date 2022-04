Star Wars: la ciencia ficción de su tecnología que se convirtió en realidad en los últimos 45 años

Estamos a poco más de un mes para que se cumplan 45 años del estreno de la primera película de Star Wars: A New Hope. La cinta revolucionó por completo el mundo del cine por los conceptos que abordó George Lucas resaltando una tecnología que sin duda alguna era completamente parte de la ciencia ficción.

Todos los que conocemos la trama de esta interesante historia sabemos que la tecnología es tan solo un elemento o herramienta que usan los personajes. En realidad, esta es una personificación del bien contra el mal y la influencia que tiene cada movimiento político en el orden mundial (universal en el caso del filme).

Por lo tanto, tener un equipo avanzado era una situación implícita para los personajes. Sin embargo, para los espectadores era una apertura de mente sorprendente con cada máquina que aparecía en pantalla en ese entonces. Recordemos que la primera se estrenó en 1977; otros tiempos.

El 25 de mayo se cumplen 45 años de la primera vez que se proyectó el filme. Y desde entonces, las mentes brillantes del mundo científico han trabajado arduamente en el laboratorio para convertir en realidad, lo que en esta película es ficción.

De esta manera, hagamos un breve listado con algunos de estos desarrollos que ya son normales para nosotros y otros en los que la ciencia ya está trabajando; que aunque se encuentre lejos de algunos, se encamina hacia esas avanzadas tecnologías.

Las tecnologías de Star Wars

Autos voladores: los vehículos que levitan son parte de Star Wars desde la primera película de la saga bajo el nombre de Landspeeders (deslizadores terrestres). Después, según recuerda La Tercera, aparecieron unas motos que funcionaban con tecnología similar llamadas Speeders de Endor en The Return of The Jedi.

LandSpeeders

La tecnología de cada uno de estos medios de transporte no tenía ruedas. Levitaban a ras de tierra gracias a un sistema electromagnético. En la actualidad, el auto volador es simplemente una realidad. No tienen el mismo sistema que los de Star Wars y terminan elevándose un poco más. Pero realmente viajan por los cielos; solo resta que reciban el permiso para circular en algunas ciudades del mundo.

Prótesis robóticas: The Empire Strikes Back justo antes de su escena más icónica (la de Luke soy tu padre) muestra el momento en el que Darth Vader le corta la mano a su propio hijo. Tiempo después, al joven Luke Skywalker le ponen una prótesis que es una réplica exacta de su mano real.

En la actualidad este tipo de desarrollos está encaminado, pero no está tan avanzado como en la película. Emular cada una de las terminaciones de una mano es realmente complicado y las prótesis que han fabricado son de movimientos limitados.

[ MIT fabrica una prótesis de mano de bajo costo capaz de hacer que sus usuarios vuelvan a sentir ]

Búsqueda de planetas: Star Wars ocurre en una galaxia muy lejana, pero las historias suceden no solo en bases espaciales sino en todo tipo de planetas, habitados por alguna forma de vida: zorros de hielo, ewoks, wookies, humanos. Desde hace siglos, los seres humanos observamos las estrellas y notamos que eran otros objetos como nuestro Sol, así que pudimos suponer que tenían planetas.

Sin embargo, fue hasta finales del siglo XX que pudimos confirmar la existencia de planetas que orbitan otras estrellas, de esta y diferentes galaxias: ahora conocemos más de 4000.Los astrónomos han encontrado que muchos de esos exoplanetas son parte de sistemas circumbinarios, es decir que orbitan dos estrellas, así como Tatooine.

Sistema Binario exoplaneta

Androides: R2D2 y C3PO son íconos mundiales por su complicidad e impresionante funcionalidad. Estos son robots que toman decisiones y se valen de sí mismo en cada aventura; una clara referencia hacia la inteligencia artificial, concepto complejo en la actualidad y ni nos imaginamos en 1977.

5. Tatooine (Camino de R2D2 y C3PO) Foto: Lucasfilm

Claro que en la actualidad existen los robots, pero todavía no con ese nivel de autonomía. Sin embargo, hacia ese camino se dirige la ciencia y en un futuro no tan lejano ya los comenzaremos a ver con mayor frecuencia.