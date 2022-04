Dragon Ball Z: ¿Cuál es el motivo que explica el temor de Vegeta a los gusanos?

Es extraño y curioso como gran parte de los superhéroes tienen fobias o debilidades insólitas. Situaciones que para cualquier ser común es normal, en estos personajes causa una impresionante endeblez. Aquiles y su talón, Superman y la criptonita; y Goku con las inyecciones en Dragon Ball, son algunos de los ejemplos más destacados.

Es la manera en la que los escritores intentan humanizar a los seres más supremos o poderosos que aparecen en las historias de ciencia ficción o en el caso de Aquiles, la mitología griega, demostrando que todos tenemos una debilidad.

Pero una debilidad de la que se habla poco es de la de Vegeta, que aparece en el último arco de Dragon Ball Z. Desde que el príncipe de los saiyajines hace su primera presentación en las historias de Akira Toriyama, se muestra como un guerrero despiadado que no le teme a nada.

Incluso cuando todavía sigue siendo parte del ejército de Freezer, siendo muy inferior al conquista mundos, Vegeta lo enfrenta teniendo claro que lo más probable es que vaya a perder.

Después del arco de los saiyajines y el de Freezer, lo que demuestra Vegeta es una constante lucha por superar a Goku en diferentes transformaciones. Así, adquiere un nivel de poder superlativo mientras supera los niveles de un Super Saiyajin común.

Vegeta nunca deja de entrenar y de intentar superar su propio poder y el de cualquier guerrero al que se enfrente. Pero hay una situación que lamentablemente supera al príncipe de los saiyajines, los gusanos, lombrices o seres rastreros y asquerosos.

La fobia de Vegeta

En el último arco de Dragon Ball Z, el de Majin Buu, Goku y Vegeta son absorbidos por el terrible villano. Y estando dentro de su cuerpo logran rescatar a Piccolo, Gohan, Goten y Trunks, quienes también habían sido “comidos” por el malvado de color rosa.

Entonces, mientras deambulan por el cuerpo de Buu, aparecen unas lombrices que Vegeta no se atreve a tocar en ningún momento. Es en este momento cuando le hace la siguiente confesión a Goku: “Kakaroto aunque lo dudes detesto las cosas asquerosas como las lombrices”, dice el esposo de Bulma.

Incluso cuando llega el momento de atacar a las lombrices que aparecen, Vegeta lanza energías desde lejos para evitar a todo costo acercarse a estos seres.

De acuerdo a lo que reseña Código Espagueti, este momento no fue escrito por Akira Toriyama. No sale en el manga de Dragon Ball Z y es solo una adhesión de Toei Animation. Por lo tanto, no existe todavía una explicación que detalle el por qué de esta fobia de Vegeta.