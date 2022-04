Guardianes de la Galaxia 3: La impresionante preparación física de Will Poulter para interpretar a Adam Warlock

El antes y después de Will Poulter (Fox)

Will Poulter ya no es el niño que brilló en Las Crónicas de Narnia: La travesía del viajero del Alba, el joven Jim Bridger en El Renacido, su papel como Colin Ritman en Black Mirror: Bandersnatch o sus tempranos papeles en producciones de comedia americana. Ahora, con 29 años, se ha preparado para ser uno de los personajes más importantes en Guardianes de la Galaxia 3: Adam Warlock.

El de Warlock es un personaje que los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) están esperando desde la escena post créditos de Guardians of the Galaxy Vol. 2, en 2017, y quien tendrá con seguridad su primera aparición en el volumen 3.

Poulter también es conocido por el meme We’re The Millers, serie en la que interpretó a Kenny Rossmore. Pero ese adolescente delgado quedó en el pasado, y ahora, su cambio físico ha sido impresionante.

El actor británico es el nuevo intérprete que ha tenido que adaptarse a la rutina de dieta y ejercicios de los héroes de Marvel Studios, para lograr el estado físico ideal para ser Adam Warlock. En una entrevista con The Independent, habló sobre la preparación que ha tenido para el papel.

El esfuerzo físico y mental de Will para ser Adam Warlock

Will Poulter detalló sobre el estricto régimen alimenticio que ha tenido que afrontar: “Hablo de cantidades de comida que no necesariamente quieres ingerir, y, otras veces, comida insuficiente. He pasado por una serie de dietas diferentes en los últimos meses”.

En las redes sociales se ha filtrado esta imagen de tres tomas de la serie Dopesick en las que el actor aparece sin polera y en la que se nota su aumento muscular.

Will Poulter

El intérprete de Warlock dijo que no recomendaría alguien lo que hizo por este trabajo: “Lo más importante es tu salud física y mental. Los objetivos estéticos tienen que estar en un plano secundario. De lo contrario, terminas promoviendo algo que no es saludable y poco realista si no tienes el respaldo financiero de un estudio que paga tus comidas y entrenamientos”.

“Estoy en una posición muy privilegiada en ese sentido. Es difícil hablar de mi transformación como Adam Warlock, porque con Marvel Studios es todo secretismo. No recomendaría a nadie que hiciera lo que hice yo para prepararme este trabajo”, concluyó.

Así se vería Will Poulter como Adam Warlock

Guardianes de la Galaxia 3 se estrena el 5 de mayo de 2023 y contará con los héroes más irreverentes de Marvel: Chris Pratt como Star-Lord, Zoe Saldana como Gamora, Karen Gillan como Nébula, Vin Diesel y Bradley Cooper en las voces de Groot y Rocket respectivamente, Pom Klementieff como Mantis y Poulter como Adam Warlock.

Guardians of the Galaxy, Vol. 3

También se rumora la participación de Chukwudi Iwuji como el Alto Evolucionador, y quizá, Chris Hemsworth se una al reparto como Thor, entre otros.

Además, Dave Bautista, quien encarna a Drax en el MCU, dirá adiós al Universo de Marvel en la cinta.

Sobre la trama, Marvel no ha publicado nada al respecto, pero es muy probable que todo esté relacionado con Adam Warlock, muy ligado a las Gemas del Infinito. Tampoco está claro si Warlock será héroe o villano.

Otros rumores aseguran que la cinta mostrará el origen y la historia de Rocket, uno de los personajes más queridos del público. Además, Guardianes 3 debe resolver el misterioso paradero de Gamora, quien desaparece tras la batalla en Avengers: Endgame y siendo una versión del pasado que nunca conoció a nuestros héroes ni a Peter Quill.