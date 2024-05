Ahora que “adelgazó el iPad”: Apple lanzaría un iPhone 17 Slim y mataría la versión Plus

Resumen del evento de Apple del 7 de mayo de 2024

El reciente evento de Apple del 7 de mayo de 2024 estuvo más que centrado en el lanzamiento de nuevos iPads. La compañía sorprendió con dos nuevos modelos de iPad Air, uno de 11 pulgadas y otro de 13 pulgadas. Ambos cuentan con un rediseño que incluye marcos más delgados y una cámara frontal ubicada en la parte superior.

El modelo de 13 pulgadas, con un grosor de tan solo 5.1 mm, se corona como el dispositivo más fino jamás creado por Apple. Además, ambos iPads vienen equipados con pantallas OLED y el potente chip M2, el mismo que se encuentra en el MacBook Air de 2022.

Pero más allá de eso, la niña bonita de Apple sigue siendo el iPhone, y un nuevorumor sugiere que la compañía podría estar preparando un cambio significativo en su smartphone. Según el analista Jeff Pu, la compañía podría eliminar el modelo Plus a partir del 2025 y reemplazarlo por un nuevo iPhone 17 Slim.

Un iPhone más delgado con pantalla más pequeña

De confirmarse, el iPhone 17 Slim presentaría un diseño más delgado y una pantalla de 6,55 pulgadas, ligeramente más pequeña que las 6,7 pulgadas del iPhone 16 Plus y con una lógica similar a los recientes anuncios de su hermano mayor, el iPad.

Además del iPhone 17 Slim, el rumor también sugiere que el iPhone 17 Pro podría aumentar su tamaño de pantalla a 6,3 pulgadas.

¿Adiós al iPhone Plus?

Si bien se trata solo de un rumor, la posible eliminación del iPhone Plus indicaría un bajo rendimiento comercial del modelo. Introducido en 2022 como reemplazo del iPhone mini, el iPhone Plus no ha logrado el éxito esperado por Apple.

Se espera que tanto el iPhone 17 como el 17 Slim compartan las mismas especificaciones técnicas que el iPhone 17 estándar, incluyendo 8GB de RAM, chip A18 o A19 y cámara frontal de 24 megapíxeles.

Un iPhone Pro Max con novedades

El iPhone 17 Pro Max, por su parte, podría incluir una “Isla Dinámica” más angosta que la de los demás modelos, además de un chasis de titanio. Por ahora, estos rumores deben tomarse con cautela. La presentación oficial del iPhone 16 está prevista para septiembre de 2024, y es probable que los planes de Apple para el 2025 aún puedan cambiar.

Sin embargo, la posible eliminación del iPhone Plus y la introducción del iPhone 17 Slim sugieren que Apple podría estar reconsiderando su estrategia de diferentes tamaños de pantalla para enfocarse en modelos más delgados y compactos.

Solo el tiempo dirá si estos rumores se confirman. Lo que sí es seguro es que el lanzamiento del iPhone 16 el próximo mes generará mucha expectativa sobre las novedades que Apple tiene preparadas para el futuro de sus smartphones.