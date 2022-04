Editorial Shueisha crea una división de videojuegos: ¿Qué debemos esperar?

La editorial Shueisha anunció la creación de una división que se encargará única y exclusivamente de videojuegos. De acuerdo a la información que publica Eurogamer, esta ala de la corporación está funcionando desde febrero.

En el anuncio realizado por Shueisha se informa que la intención de la compañía es adentrarse mucho más en el negocio de los videojuegos. Sin embargo, no hay muchos detalles de lo que esto significa. Es decir, no se conoce cómo abordarán el mundo gamer desde esta administración departamental en su empresa.

La editorial Shueisha es responsable de la publicación de reconocidos mangas a nivel mundial en su revista Shonen Jump . Entre los más destacados ubicamos al mejor de todos los tiempos, Dragon Ball y al más resaltante de la actualidad, Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba.

Además, en la reconocida revista también llegaron a publicar números de Naruto, One Piece, My Hero Academy, Slam Dunk y otros tantos más que llegaron al animé y los disfrutamos también en televisión.

¿Qué debemos esperar de Shueisha?

Con la creación de una división de videojuegos por parte de Shueisha a muchos les pasa por la imaginación que la editorial va a comenzar a desarrollar títulos para consolas como la Xbox, PlayStation, Nintendo o PC.

Y la realidad es que aunque esto es posible en un futuro, todavía falta mucho para que desarrollen un videojuego. La mirada inmediata es que el equipo de trabajadores que forme parte de esta división de Shueisha seguramente va a colaborar de forma directa con los departamentos de artes de las desarrolladoras de software.

De hecho, en el anuncio de Eurogamer se detalla precisamente que esta división trabaja hombro a hombro ayudando con el arte de “más de 10 videojuegos”; incluso destacan que hay algunos que ni siquiera han sido anunciados.

En los que sí pueden detallar que están trabajando son: Captain Velvet Meteor: The Jump+ Dimension, para Nintendo Switch; The Tower: To The Bottom; ONI y UKIYO, una aventura cyberpunk.

ONI, un juego de acción 3D también programado para este año y UKIYO, una aventura cyberpunk "al estilo japonés" para 2023.

