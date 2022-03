Spoiler Alert: Lo mejor del estreno de Moon Knight

Luego de tres meses de espera, la primera producción de Marvel Studios de 2022 ha llegado. Este miércoles 30 de marzo se estrenó el primer episodio de Moon Knight, y honestamente, tenemos las manos en la cabeza.

La serie sigue a Steven Grant, interpretado por Oscar Isaac y quien es un apacible empleado en una tienda de regalos dentro de un museo que sufre desmayos y tiene recuerdos de otra vida. Steven descubre que tiene un trastorno de identidad disociativo y que comparte el cuerpo con el mercenario Marc Spector, es decir, Moon Knight.

A continuación, vamos a revelar lo mejor del estreno de la serie, incluyendo spoilers, por lo que si no has visto el primer capítulo de Moon Knight es tu decisión seguir leyendo o no.

[ Doctor Strange en el Multiverso de la Locura sería la cuarta película más larga del MCU ]

El misterioso villano Arthur Harrow

Empezamos por el villano y no por el protagonista porque así arranca el primer episodio, titulado El problema del pez dorado.

La serie comienza mostrando en su refugio, templo y hogar a Arthur Harrow, el personaje que interpreta Ethan Hawke. Misteriosamente, Harrow toma agua en un vaso de vidrio y luego lo envuelve con un paño. Lo curioso es que luego lo destroza con su bastón, que tiene en su empuñadura la cabeza de Ammit, la diosa egipcia conocida como “la devoradora de los muertos”.

Al destrozar el vaso, los pequeños trozos de vidrio los tira en sus sandalias, se las pone y empieza a caminar con ellas. Parece ser una especie de autocastigo o penitencia en nombre de Ammit.

A Harrow también lo vemos en Los Alpes, siendo venerado por los ciudadanos del lugar, y juzgando con sus poderes y el tatuaje de la balanza que lleva en su antebrazo a buenos y malos. Es la forma en la que obra Ammit desde su cuerpo, acabando con la vida de los que considera como malos en el mundo, o como indica su historia, devora las almas y los corazones de aquellos que son indignos.

Arthur Harrow

A Steven Grant le da miedo dormir

Ahora sí. Hablemos de Steven Grant. Si lo viste, probablemente hayas exclamado que el tipo está loco. Pero no lo está realmente.

Como explicamos antes, Steven sufre de un trastorno de identidad disociativo, aparentemente originado por la conexión que tiene con su otra identidad, Marc Spector, y con el Dios de la luna, Khonshu, quien le habla durante el primer episodio.

Steven, quien vive acompañado por su pez dorado Gus, duerme sujetado a una tobillera en uno de sus pies, tiene arena alrededor de su cama, cerraduras de alta seguridad del lado dentro de su habitación y hasta una cinta adhesiva sobre el marco de la puerta. Claramente, tiene miedo a lo que puede hacer cuando se queda dormido.

El protagonista incluso escucha un podcast llamado “Mantenerse despierto”, que le recomienda armar puzzles, leer libros, entre otras actividades para no dormirse.

En uno de esos “sueños”, Steven aparece en medio de la nada de Los Alpes europeos, donde un grupo de guardias de seguridad lo persigue con armas de fuego. El motivo: tiene en su poder un escarabajo dorado que, según Harrow, pertenece a la diosa Ammit.

En medio de ese sueño, hay una divertida escena de persecusión en la que Steven maneja un furgón de pasteles, luego de tener un cruce con el villano precisamente por el escarabajo. Todas las veces que sobrevivió fue gracias a los poderes de Moon Knight, cuando dejaba que su alter ego controlara su cuerpo, o como bien lo identificó Khonshu, Marc Spector.

Steven despierta en su cama y cree que todo fue una pesadilla. El problema es que no puede retomar el control de su vida normal: se quedó dormido por dos días y no pudo llegar a tiempo a su cita con Dylan (Saffron Hocking), otra empleada del museo.

Vimos a Moon Knight, pero por poco tiempo

Al volver a casa de su fallida cita, descubre que tiene un escondite en su propio hogar, donde encuentra unas llaves y un antiguo Motorola V3, en el que ve mensajes sin leer y llamadas perdidas de una persona llamada Layla. Se trata de Layla El-Faouly (May Calamawy), quien es una persona del pasado de Marc Spector.

Steven atiende una llamada Layla y lo llama Marc, lo que lo sorprende, ya que es un nombre que escuchó en uno de sus sueños con la voz del Dios de la luna, a quien empieza a ver de forma más recurrente cuando se queda dormido y hasta al despertar en medio de las calles de Londres.

En el clímax del episodio, Arthur Harrow intercepta a Steven Grant en el museo en el que trabaja, lo toma por los brazos y lo juzga con la balanza de Ammit, que no da un resultado final y solo le dice: “Hay caos en ti”.

En la noche, un chacal (el monstruo que aparece al final del episodio) lo persigue en el museo, hasta que el protgonista logra encerrarse en un baño para ganar tiempo. A través de un espejo, la identidad de Marc Spector le habla y le pide que deje tomar el control de su cuerpo para salvarlos a ambos.

Moon Knight (Marvel Studios)

En ese momento, Moon Knight aparece en escena y derrota al monstruo. Fue el único momento en el episodio en el que vimos al personaje, ya que el capítulo 1 consistió en narrar el origen de todo lo que veremos en la serie.

Moon Knight (Marvel Studios)

El segundo episodio de Moon Knight se estrena el próximo miércoles 6 de abril, y como lo evaluó CNET, es rara, salvaje y muy divertida.