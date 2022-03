Benjamín Mallea, el joven chileno que recolectó y vendió más de 495 kilos de latas para comprarse una Nintendo Switch

Benjamín Mallea se ha convertido en el ídolo de los gamers en Chile. Un joven de Lo Prado, que con mucho esfuerzo, trabajo y ambición obtuvo su recompensa: una Nintendo Switch, luego de recolectar por nueve meses más de 495 kilos de latas y venderlas.

Comprarse una consola de videojuegos no es fácil, especialmente para los jóvenes. Los jugadores deben ahorrar dinero poco a poco para adquirir el preciado y esperado dispositivo, y a veces la espera se hace eterna, reuniendo entre lo que los papás le dan para la escuela, regalos que reciben en efectivo, o incluso haciéndoles tareas a compañeros de estudios.

Otros tienen más suerte y quizás sus padres puedan obsequiarle el equipo en una Navidad o de cumple. Pero el caso de Benja fue diferente y tuvo que sudar para cumplir su meta, trabajando para conseguir el dinero.

Claudia, hermana del Benja, contó la historia de su hermano a través de Instagram y agradeció a las personas que ayudaron al joven a cumplir su sueño de gamer: “Hoy al fin Benjamón tiene su Nintendo Switch. Después de nueve meses juntando latas, logro juntar cerca de 495.13kg para lograr su objetivo”.

Dependiendo de su versión, una Nintendo Switch en Chile puede costar entre 350 mil y 460 mil pesos y en muchos casos no incluye videojuegos, que se deben comprar por separado.

Medios como el sitio web de Tarreo también compartieron esta inspiradora historia.

La municipalidad reconoció el esfuerzo de Benja

La municipalidad de Lo Prado reconoció el esfuerzo de Benjamín, no solo por trabajar durante nueve meses recolectando latas para venderlas y poder comprarse su Switch, sino también por colaborar con el reciclaje.

A través de Instagram, la municipalidad también compartió la historia de Benja: “¡Se pasó! Les compartimos la odisea del Benja, joven Lopradino que después de juntar, vender y aplastar 495,13kg de latas, logró su meta de comprarse una Nintendo Switch”.

“Le tomó casi un año, pero lo logró y nos pareció tremendamente importante compartir su historia, porque refleja que el esfuerzo trae frutos. ¡Grande Benja! Ojalá todos tuviéramos tu constancia y disciplina ¡Y aguante el reciclaje! Comparte a este Benja de la suerte y podrás ahorrar para comprar las entradas al concierto de Daddy Yankee”, agregó la cuenta, invitando a sus seguidores a ser constantes y disciplinados como Benjamín.

La historia de Benjamín Mallea invita a la inspiración y a incentivarnos para mantener la constancia y la disciplina en todos los aspectos de la vida, para cumplir nuestras metas y sueños. Él quiso una Switch y se la compró con mucho esfuerzo, y tras los días de trabajo, ahora podrá divertirse con The Legend of Zelda: Breath of the Wild.