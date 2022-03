Nintendo agrega a la interfaz de la Switch una función de “carpetas”

Carpetas que no son carpetas. Trataremos de explicarlo de la siguiente forma: Nintendo agregó una nueva función a su interfaz de Nintendo Switch, que son como unas carpetas, que no se llaman así y no funcionan exactamente como tales.

Lo más curioso de este caso es que en más de cinco años, la Switch no tuvo una función de carpetas o algo parecido. Ahora, fue incluida como parte de las novedades de la versión 14.0 del firmware del sistema, que ya está disponible para su descarga.

La herramienta se llama “Grupos” y realmente no permite añadir nada en la pantalla de inicio. En cambio, el jugador debe desplazarse completamente hacia la derecha para llegar a la lista vertical y presionar L. Esa acción permitirá acceder o crear grupos de varios videojuegos.

Guía para usar Grupos en Nintendo Switch

Nintendo publicó en su sitio web una guía para usar correctamente la función Grupos. La detallamos a continuación:

Asegúrate de que tu sistema Nintendo Switch se haya actualizado a la versión 14.0.0 o posterior.

En el menú HOME de Nintendo Switch, desplázate completamente hacia la derecha y selecciona Todo el software.

Presiona el botón L para ver tu software por grupos.

Grupos en Nintendo Switch (Nintendo)

La primera vez que cree un grupo, aparecerá una ventana emergente en la que podrá seleccionar Crear nuevo grupo. Después de que se haya creado el primer grupo, haga clic en el botón + para crear uno nuevo.

Crear un nuevo grupo (Nintendo)

Elija todos los títulos que desea agregar al nuevo grupo, luego presione Siguiente.

Videojuegos elegidos para un Grupo (Nintendo)

Reorganice los títulos de software como desee, luego presione Siguiente.

Ingrese un nombre para el grupo, luego presione OK.

El nuevo grupo se añadirá a la lista de Grupos.

Grupo en Nintendo Switch (Nintendo)

Claramente, la función Grupos no ayudará a tener organizada la pantalla de inicio o la lista completa de videojuegos, pero igual es una herramienta útil para separar títulos, por ejemplo, por franquicia como muestra la imagen de arriba, en la que ubicaron en un grupo los juegos de Mario.

Según el reporte del sitio web de The Verge, la versión 14.0 del firmware del Switch también incluye ajustes a la función de audio bluetooth del sistema, que se agregó en la versión 13.0.

La compañía asiática asegura que ahora se puede ajustar el volumen de los auriculares o parlantes bluetooth usando la consola o con los botones en el dispositivo bluetooth. Además, la Nintendo Switch ahora mostrará el volumen de audio de acuerdo con las pulsaciones de botón en el equipo y también se ha aumentado la salida de volumen máximo para algunos dispositivos.