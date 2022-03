PlayStation 5: todos los juegos presentados por Sony en State of Play

Sony State of Play

Para sorpresa de muchos los rumores resultaron ciertos. Bueno, más o menos. Durante las últimas semanas comenzaron a correr fuertes reportes de que Sony haría el streaming de una conferencia State of Play para presentar sus próximos juegos de la PlayStation 5.

En el punto climático del chisme incluso se hablaba de que los organizadores y socios involucrados habrían solicitado a la empresa japonesa que reagendara la transmisión a otra fecha más adelante.

Todo bajo la supuesta preocupación de que el evento podría resultar inapropiado en el contexto del conflicto bélico actual entre Ucrania y Rusia.

Ya que, en teoría, las revelaciones serían tantas y tan grandes que podría restar atención de este tema de preocupación mundial.

Al final la conferencia se hizo, y sí, se hicieron muchos anuncios. Pero llega el momento de enumerar cada juego mostrado y su impacto global.

Todos los juegos para PlayStation presentados en State of Play

La conferencia arrancó calentando motores con Exoprimal, un juego de acción multiplayer desarrollado por Capcom con temática de dinosaurios con jugabilidad basada en clases que llegará el próximo año 2023. Es algo así como Lost Planet mezclado con Earth Defense Force, pero con dinosaurios:

Luego de ahí mostraron una actualización de Ghostwire Tokyo, el nuevo juego de los desarrolladores de The Evil Within que ahora están en Bethesda. Para variar este juego sí está muy próxima a lanzarse el 22 de marzo y no luce mal:

La siguiente novedad que llegará pronto será Strange of Paradise: Final Fantasy Origin, que se lanza este 18 de marzo, con una demo que ya se puede probar desde ya:

Después vino el tráiler de Forspoken, cuyo lanzamiento se ha retrasado hasta el próximo 11 de octubre:

Con pruebas de red para esta primavera en Japón y Estados Unidos llega Gundam Evolution, un shooter multijugador para PS4 y PS5. Es un juego de disparos en primera persona con algunos elementos cuerpo a cuerpo, con bastantes elementos que nos recuerdan a Overwatch.

Tal vez el anuncio más relevante para los gamers de la vieja guardia es que vendrán varios juegos clásicos de la Tortugas Ninja con el lanzamiento en la Store de The Arcade Game, Turtles in Time y Tournament Fighters, unos grandes clásicos de la emulación:

Si les gustan los kaijus y la vibra de Pacific Rim entonces les podrá interesar el avance de GigaBash, un juego con justo esa temática de destrucción masiva:

El legendario juego de 2013 JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle será remasterizado para la actual generación de consolas. Otro clásico de la emulación desde hace casi una década:

Siguiendo la estela de Ghost of Tsushima el juego Trek to Yomi se muestra como novedad que llegará para la PS4 y la PS5.

Luego descubrimos que Returnal ahora se llama Returnal Ascension con nuevo modo de juego y se mostró un curioso avance:

Square Enix luego mostró otro juego que llegaría este mismo año The Diofield Chronicle:

Luego para cerrar se mostró Valkyrie Elysium, también del mismo estudio para llegar este mismo año: