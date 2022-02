Dragon Ball: conoce a detalle los seis dragones que aparecieron a lo largo de la serie

La trama principal con la que inició la historia de Dragon Ball fue la acción de juntar las esferas del dragón. Hace poco les contamos que estos pequeños y poderosos talismanes fueron los responsables de que Goku y Bulma se conocieran y desde entonces más nunca se separaran con el paso de los años.

Sin embargo, a medida que transcurrió el tiempo conocimos que la verdadera pasión de ese pequeño niño con cola eran las artes marciales. Entonces, las batallas, habilidades y demostraciones de poder se convirtieron en el eje principal de las aventuras.

Poco a poco las esferas fueron perdiendo protagonismo. Pero gracias al misticismo que tienen y su capacidad de cumplir deseos mantuvieron su importancia en el universo creado por Akira Toriyama. En este sentido, vamos a conocer cada uno de los dragones que fueron parte de la historia y que aparecieron en determinados momentos para salvar a los Guerreros Z de algún apuro.

En este conteo en el que enumeramos a seis dragones incluimos a varios que no son canon, pero que tuvieron un peso importante en la historia del anime; sí metimos a los dragones que aparecen en Dragon Ball GT.

Los dragones de Dragon Ball

1) Shenlong

Sin duda alguna que para iniciar este conteo tenemos que nombrar al primero que vimos reviviendo a Krilin: Shenlong. De no ser por el gran dragón, no tuviésemos entre nosotros al mejor amigo de Goku. Este dragón, a pesar de estar en la categoría de ser divino, se ha vuelto amigo de los Guerreros Z por todas las veces que ha sido invocado.

Además, en Super tuvimos la fortuna de ver una faceta inédita del dragón: su miedo a Bills, para representar el peso del Dios de la Destrucción. Shenlong fue creado por Kami Sama, el Dios de la Tierra en conjunto con su fiel asistente: Mr. Popo.

Shenlong

2) Polunga

¿Qué decir sobre Polunga que no sea sorprendente? A este dragón y sus esferas lo conocimos durante el arco de Freezer. En primer lugar, su anatomía es completamente diferente a la que habíamos visto de Shenlong. Polunga es de cuerpo más corto pero robusto. Su presencia en el cielo es más imponente y en el doblaje latino tiene la voz mucho más gruesa.

Mientras que Shenlong puede revivir a toda una masa de gente que haya fallecido, Polunga solo los puede traer de vuelta uno por uno. Pero es capaz de cumplir tres deseos. Con este dragón comprendimos de dónde venían las esferas y la importancia de la raza namekuseí en su creación.

Polunga

3) Super Shenlong

Este tercer dragón, que es parte del canon, hace su debut en Dragon Ball Super. Se lo considera como el Dios de los dragones y tiene la capacidad, por ejemplo de restaurar a todos los universos; tal cuál lo pidió el mismo Androide 17 tras ganar el impresionante Torneo de la Fuerza.

Super Shenlong

4) Shenlong Definitivo

Entramos en la habitación del debate y la polémica: los personajes que no son canon, cómo lo es el Shenlong definitivo de Dragon Ball GT. Primero que todo recordemos que este arco del anime es oficial, debido a que fue producida por Toei Animation con la bendición de Akira Toriyama, pero al no ser pluma de la imaginación del mangaka japonés, no entra en el canon.

Pero su presencia en este conteo es el gran peso que tiene en la historia de Dragon Ball GT ya que fue el responsable de quizás la peor decisión que se haya tomado alrededor de las aventuras de los Guerreros Z: volver a Goku pequeño otra vez. Las esferas son probablemente del mismo tamaño de las de la Tierra con la diferencia que sus estrellas son de color negro.

Shenlong definitivo

5) Dragón del humo negro

El concepto de este dragón, aunque tampoco esté dentro del canon ya que sale en Dragon Ball GT, le brinda una importancia y peso a las esferas y a tantos años de deseos. Su aparición es la consecuencia del sobreuso de reunir estos talismanes y de abusar de la resurrección y el cambio del destino.

Es malvado y se convierte en un poderoso enemigo que se divide en subespecies que representan a cada uno de los deseos que piden nuestros héroes a lo largo de la historia.

Dragón del Humo Negro

6) Trombo

De Trombo se conoce muy poco, pues no ha salido en los anime. Es el dragón de los namekianos que vivieron en el planeta Cereal, reseña Tierra Gamer. Su particularidad es tal vez ser el más fácil de invocar de todo el universo de dragones, ya que solo se necesitan dos esferas para que aparezca.

Otra de las particularidades es que este dragón cumple lo que por años muchos quisieron y nunca pudieron: el máximo poder. De hecho lo hace en dos oportunidades y con poco periodo de tiempo de diferencia, a Granola y a Gas.