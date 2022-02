Dragon Ball Super: el aura de Granolah volvió a cambiar de color

El aura de Granolah había sido compartida de color verde. Pues ahora en el manga se ve de color naranjo. Según comparte el portal AreaJugones,se supone que “llegado el 4 de marzo se distribuirán nuevas imágenes de este segmento del arco de Granolah, algo que con suerte ayudará a concretar de una vez el aura del personaje”.

En el mismo portal platean que este cambio no sería extraño ya que “el aura de Granolah ha pasado por rojo, verde y ahora un naranja/amarillo, por lo que llegados a este punto no me sorprendería si apareciera una nueva variante”.

DBS

DBS

DBS

DBS

¿De qué color hemos visto auras?

En el caso de Gokú, hemos visto auras amarillas con sus transformaciones de Super Saiyayin más básicas, pero luego pasamos por SuperSaiyayin God, Blue y Ultra Instinto, donde hemos podido observar más colores como rojo, azul y plata. Aunque tampoco podemos olvidar el resultado de su entrenamiento con Kaiosama, cuando realizaba el “kaio-ken” y emitía un aura roja.

DBS

Una curiosidad, en este aspecto, es que Milk (o Chi-chi, esposa de Gokú) cuando se enoja en Dragon Ball Super emite también un aura roja que ha sido comparada con esta poderosa ténica. ¿Por qué será?