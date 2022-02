Futurama: el actor que da voz a Bender explica por qué no volverá a hacer el papel… por ahora

Futurama está en camino de contar con 20 nuevos episodios gracias a Hulu, pero aún se encuentra en fase de negociación con los actores de voz. John DiMaggio, que interpreta al locuaz robot Bender, dio a conocer los motivos por los que no volverá a hacer el papel… por ahora.

DiMaggio lanzó esta semana un comunicado a través de su cuenta de Twitter, para explicar los motivos de su molestia, citando las negociaciones en curso no solo con él, sino con todo el plantel de actores de voz.

“He estado pensando en todo lo que ha estado sucediendo estos últimos meses y, para ser claros, no creo que solo yo merezca que me paguen más. Creo que todo el elenco lo merece”, afirmó el actor.

“Las negociaciones son una parte natural del trabajo en el mundo del espectáculo. Cada uno tiene una estrategia diferente y límites diferentes”.

DiMaggio continuó su explicación: “Bender es parte de mi alma y nada de esto pretende ser irrespetuoso con los fanáticos o con mi familia de Futurama. Se trata de respeto propio. Y, honestamente, (se trata de) estar cansado de una industria que se ha vuelto demasiado corporativa y aprovecha el tiempo y el talento del artista”.

No obstante, DiMaggio no cierra totalmente las puertas a volver a Futurama. “Todavía espero lo mejor”.

Problemas en las negociaciones de Futurama: todos aceptaron, menos Bender

Deadline había adelantado que existía un conflicto entre los productores de la nueva temporada de Futurama y DiMaggio, que le da voz y vida a Bender desde el comienzo de la serie, en 1999.

El portal de noticias señalaba que “la oferta a DiMaggio estaba en línea con la de los otros protagonistas del elenco, quienes, después de un tira y afloja, aceptaron un trato. Mientras que DiMaggio sintió que la propuesta planteada no era competitiva en función del éxito, reconocimiento y renombre de la serie original”.

John DiMaggio, el actor que dio su voz a Bender en Futurama (Jerod Harris/Getty Images)

Futurama, creada por Matt Groening (padre de Los Simpson) es protagonizada por DiMaggio, Billy West, Katey Sagal, Phil LaMarr y Lauren Tom. Cuenta ya con siete temporadas, para un total de 140 episodios.

Entre 1999 y 2003 fue emitida por Fox, y entre 2008 y 2013 por Comedy Central. Desde 2023 estará en manos de Hulu, pero aún se espera por la confirmación de la voz de uno de sus personajes más queridos, Bender.

DiMaggio, además de haber hecho la voz de Bender, también trabajó como Jake the Dog en Adventure Time, Marcus Fenix en Gears of War, Dr. Drakken en Kim Possible y Hammerhead y Sandman en The Spectacular Spider-Man.

Se desconoce quién interpretará a Bender si finalmente las negociaciones con DiMaggio llegan a su final.