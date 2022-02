Super Bowl LVI: los mejores anuncios presentados este 2022 durante el juego

Este domingo 13 de febrero se realizó el Super Bowl LVI y con ello se repitió un ritual que se viene manifestando desde hace años.

El juego se realiza, los fans del deporte lo disfrutan, pero quienes no son aficionados igual están al pendiente por tres razones: la fiesta monumental que puede implicar cualquier reunión con el juego de fondo, el show de medio tiempo (que unos años es mejor que otros) y los comerciales estrenados durante el juego.

[ Los ‘Simpsons’ vuelven a “predecir”: esta vez, al ganador del Super Bowl 2022 ]

Desde hace décadas los espacios publicitarios dentro del Super Bowl son referente mundial en materia de mercadotecnia y desde que existe internet este juego se ha convertido en el escaparate ideal para convertirse en un fenómeno viral.

En este Super Bowl esta situación volvió a repetirse y encontramos una galería de anuncios espectaculares y retorcidos. Aquí nuestra selección breve:

Los mejores anuncios presentados en el Super Bowl LVI

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura

Durante el juego Marvel Studios decidió tomar por sorpresa a todos para mostrar el primer tráiler oficial de la nueva cinta de Doctor Strange.

Véanlo bajo su propio riesgo porque parece apostar por algo tan retorcido como Spider-Man No Way Home.

Zendaya anuncia Squarespace

Una de las mayores sorpresas del Super Bowl LVI. Nadie sabía que la actriz haría una aparición en un anuncio para publicitar esta plataforma de diseño web.

Budweiser se poner solemne

Esta cerveza siempre genera gran expectativa porque su legado de anuncios originales, divertidos y virales es bastante amplio. Este 2022 no estuvo genial, no fue terrible.

Jim Carrey resucita Cable Guy

Verizon de algún modo trajo de vuelta a Jim Carrey para revivir su papel en la comedia negra de (casi) culto Cable Guy.

En aquel lejano momento de 1996 el actor marcó un nuevo récord al lograr una paga de USD $20 millones por protagonizar la cinta y ahora Verizon con su red 5G nos entrega esto.

El Pixel 6 estrena canción con Lizzo

Tal como lo leen, Google hizo equipo con Lizzo para lanzar su nueva canción If You Love Me durante el Super Bowl LVI mientras el Pixel 6 demuestra el poder de su cámara.

Community vuelve en forma de comercial

Community es tal vez la serie de TV más definitoria para el entretenimiento de hoy en día. La gente que salió de ahí ahora dirige el MCU, la franquicia de Fast & Furious y múltiples franquicias.

Así que fue una grata sorpresa reencontrarse con Ken Jeong y Joel McHale manteniendo una discusión absurda de esas que caracterizaban al show en este revival simbólico.

Uber eats abre la billetera con un batallón de famosos

Ver para creer. ¿Cuántas celebridades pueden identificar en este anuncio?

The Lord of the Rings: The Rings of Power estrena tráiler también

Amazon Prime Video nos regala el primer teaser de su nueva serie inspirada en el universo de The Lord of the Rings: The Rings of Power. Y luce prometedor, bastante prometedor.