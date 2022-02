Presidente de Nintendo afirma que la consola Switch se encuentra “justo en la mitad de su ciclo de vida”

Desde la máxima esfera ejecutiva de Nintendo ya comenzaron a hilvanar el camino hacia su próxima consola. Sin embargo, antes de revelar detalles de lo que todavía debe ser apenas un concepto, quieren evitar un fenómeno que han sufrido con sus equipos anteriores: la caída estrepitosa de las ventas.

De acuerdo a la explicación del mismo presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, las consolas anteriores de la marca, comienzan a perder interés en el sexto año de ventas. Entonces, con el objetivo de evitar que esto también le suceda a la Switch afirma que el dispositivo híbrido se encuentra “justo en la mitad de su ciclo de vida”.

Dicha declaración, obviamente analizada y estudiada por los equipos de comunicación de Nintendo, no puede llegar en un mejor momento. Desde la empresa con sede principal en Kioto, Japón, esclarecen las cifras en sus registros y anuncian que, hasta la fecha, se han vendido más de 103.5 millones de Nintendo Switch.

Convertido en cifras dicho número podría no significar nada, aparte de mucho dinero. Sin embargo, cuándo se compara con las ventas de otras consolas, de esta misma marca y del resto, es un hito bastante importante el que consiguió Switch.

Con más de 103.5 millones de equipos vendidos, la Switch se ha convertido en la quinta consola más vendida de toda la historia. Con estos números desplaza del cuarto lugar a la PlayStation 1 y a su compañero de marca, el Wii.

Esta consola de Nintendo ingresa al selecto top five de consolas históricas que domina, como líder supremo, la exitosa consola de Sony: la PlayStation 2 (más 155 millones). En el segundo lugar está el Nintendo DS (más de 152 millones). En el tercer puesto el tradicional Game Boy (118.6 millones). Y en el cuarto, por encima del Switch, la consola de PlayStation 4, que sigue vendiendo y se ubica en 116.8 millones.

Shuntaro Furukawa quiere que su actual aparato para videojuegos rompa los esquemas y siga vendiendo en masa hasta que tengan listos los detalles del siguiente lanzamiento. “Switch está lista para romper un patrón de nuestras consolas anteriores que vieron cómo se debilitaba el impulso en su sexto año en el mercado y seguir creciendo”, dijo.

Para ello apuestan en reforzar la llegada de nuevos títulos que ya están anunciados este año, como, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, Bayonetta 3, Splatoon 3 y Kirby y la tierra olvidada, según reseña Vandal.