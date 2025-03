¿Cómo es la forma del universo? Así lo describe la ciencia

Si alguna vez te has preguntado si el universo tiene una forma específica o si simplemente es un espacio infinito sin bordes, prepárate para un viaje mental digno de una película de ciencia ficción.

Para responder esta pregunta, los matemáticos y físicos han recurrido a una rama de las matemáticas llamada topología, que estudia la estructura de los espacios y cómo pueden estar conectados. Y los resultados son, cuando menos, sorprendentes.

No, el universo no es un plano gigante

Imagina que vives en un mundo plano, como un mapa extendido sobre una mesa. Parece lógico, ¿no? Después de todo, cuando caminas por la calle, no sientes ninguna curvatura.

Pero si piensas un poco más, te darás cuenta de que la Tierra tampoco parece curva cuando estás parado en ella, y sabemos que es una esfera (bueno, una especie de esfera achatada).

Si eso pasa con nuestro planeta, ¿podría ocurrir lo mismo con el universo?

En términos matemáticos, podríamos estar viviendo en un espacio tridimensional curvado de alguna manera que no percibimos a simple vista. Es decir, el universo podría ser como la superficie de la Tierra, pero en una versión de mayor dimensión.

Posibilidades locas para la forma del universo

Si el universo no es un espacio infinito y plano, ¿entonces qué es? Existen varias teorías que exploran sus posibles formas:

Esférico: Como una versión tridimensional de la superficie de una esfera, donde si viajas en línea recta el tiempo suficiente, podrías terminar en el mismo punto, igual que si dieras la vuelta al mundo. Con forma de dona (Toroide): ¿Te imaginas que el universo fuera como una dona? Si esto fuera cierto, podrías viajar en una dirección y, eventualmente, reaparecer por el otro lado del cosmos. Es un poco como en los videojuegos clásicos donde los personajes salen por un lado de la pantalla y reaparecen en el otro. Infinito y plano: Esta es la opción más tradicional, donde el universo se extiende eternamente en todas las direcciones sin doblarse ni conectarse sobre sí mismo. Hiperespacio extraño: Algunas teorías, como la teoría de cuerdas, sugieren que nuestro universo podría tener dimensiones adicionales escondidas que afectan su estructura, pero que no podemos percibir directamente.

La ciencia todavía está investigando

Los astrónomos están tratando de averiguar la forma del universo observando la radiación cósmica de fondo, los patrones en la distribución de galaxias y otros indicios cósmicos.

Hasta ahora, las evidencias apuntan a que el universo es sorprendentemente plano, pero eso no significa que no tenga una curvatura en dimensiones que no podemos ver fácilmente.

Independientemente de su forma, lo que sí sabemos es que la topología no solo sirve para especular sobre el universo, sino que también tiene aplicaciones en la biología, la ingeniería e incluso en la inteligencia artificial.

Entonces… ¿dónde vivimos realmente?

Quizás el universo sea una esfera gigante, una inmensa dona cósmica, o tal vez algo aún más alucinante. Todavía no tenemos la respuesta definitiva, pero lo que sí es seguro es que cuanto más investigamos, más nos damos cuenta de que la realidad puede ser más extraña de lo que jamás imaginamos.

Así que la próxima vez que mires al cielo estrellado, pregúntate: ¿estoy viendo un espacio infinito, o estoy atrapado en un loop cósmico en forma de dona sin saberlo?