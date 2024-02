Bill Gates revela qué le preguntaría a un viajero del tiempo del año 2100

Sin lugar a discusiones Bill Gates es un sujeto que se ha convertido en referente obligado para nuestra sociedad moderna en distintos terrenos, desde la ciencia y tecnología hasta la cultura popular misma, gracias a su aportación histórica con la creación del sistema operativo Windows, la compañía Microsoft y un enorme etcétera con su labor como filántropo moderno.

De modo que siempre es interesante saber cuáles son los proyectos en los que se encuentra el muchacho, pero sobre todo siempre resulta enriquecedor conocer un poco más sobre su punto de vista acerca de casi cualquier tema: incluyendo los escenarios hipotéticos que involucren viajeros en el tiempo.

Sí, leyó bien amable lector. Incluso Bill Gates tiene algo qué decir sobre este clásico planteamiento de qué le responderías a un viajero en el tiempo que viene de un siglo más adelante que nuestro tiempo actual.

Recomendados

En una reciente edición de su podcast Unconfuse Me, Bill Gates, cofundador de Microsoft, sorprendió al revelar que su principal interrogante a este hipotético viajero del tiempo, proveniente del año 2100, no se centraría en intereses personales o financieros, sino en el bienestar de la humanidad.

Lo que Bill Gates le preguntaría a un viajero en el tiempo del año 2100

“Al final, todo se mide a través del bienestar humano”, declaró Gates durante la conversación con Hannah Ritchie, científica de datos de la Universidad de Oxford y autora del libro “Not the End of the World”. De modo que la pregunta que Gates formularía al viajero del futuro sería:

“¿Los humanos están prosperando?”

Esta simple pero profunda interrogante busca ir más allá de los avances tecnológicos o económicos y enfocarse en el impacto tangible en la calidad de vida de las personas.

Bill Gates Multimillonario y filántropo

Ritchie, por su parte, sugirió una pregunta complementaria: “¿Qué porcentaje de la población mundial podrá mantenerse con 20 dólares al día para 2100?”

La respuesta a esta pregunta, según la científica, arrojaría luz sobre las tasas de pobreza futuras y el progreso logrado en áreas como la salud, la agricultura y el combate a la pobreza.

Inicialmente, Gates se inclinaba por preguntas sobre la producción de energía y la inteligencia artificial, con el fin de conocer las fuentes energéticas predominantes en el futuro y el rol de la IA en la sociedad.

Sin embargo, al reflexionar sobre la perspectiva de Ritchie, reconoció la importancia de enfocarse en la calidad de vida como medida definitiva del éxito futuro de la humanidad.

Esta revelación por parte de Gates pone de relieve su compromiso con el bienestar global y su interés en comprender las repercusiones a largo plazo de los desafíos que enfrenta el mundo actual.