Más de 17 mil especies de árboles en peligro de extinción por el cambio climático

El fin del mundo y el peligro de extinción es un tema de recurrente obsesión para la humanidad. Pero pocas veces nos detenemos a pensar en la realidad que viven otras especies más allá de la humana que, a su modo, también están viviendo un apocalipsis.

Sólo que para su caso sus máximos verdugos y causantes de estos problemas son ni más ni menos que los propios seres humanos con las alteraciones graves a los ecosistemas que han detonado con el cambio climático. La historia que hoy abordamos trata justamente sobre este fenómeno de contrastes.

fecha-del-fin-del-mundo-990x572 fecha-del-fin-del-mundo-990x572

Un nuevo estudio ha encontrado que más de 17.000 especies de árboles se enfrentan a un mayor riesgo de extinción debido al cambio climático y esto los coloca en la antesala virtual de dejar de existir.

¿Cómo fue que llegamos a este punto? El documento parece arrojar una idea clara de cómo sucedió todo.

Por qué 17 mil especies de árboles están al borde de la extinción ahora

La investigación de la que hablamos ha sido publicada en las más reciente edición de la revista Nature Communications, bajo el título de More than 17,000 tree species are at risk from rapid global change (Más de 17.000 especies de árboles están en riesgo debido al rápido cambio global), encontró que estas especies están expuestas a un conjunto de amenazas crecientes, que incluyen la deforestación, la pérdida de hábitat y el aumento de las temperaturas.

Los científicos del estudio analizaron datos de 41.835 especies de árboles en todo el mundo. Encontrando que el 54,2% de estas especies estaban expuestas a “amenazas mayores y crecientes” tales como:

Árboles secos en una zona inundada por la presa hidroeléctrica Santo Antonio en una reserva en Jaci Paraná, en el estado de Rondonia, Brasil, el martes 11 de julio de 2023. (AP Foto/Andre Penner) AP (Andre Penner/AP)

Deforestación: por la tala de árboles para el uso de la tierra, como la agricultura y la urbanización de ciudades.

por la tala de árboles para el uso de la tierra, como la agricultura y la urbanización de ciudades. Pérdida de hábitat: por la degradación y fragmentación de los bosques y otras áreas boscosas.

por la degradación y fragmentación de los bosques y otras áreas boscosas. Aumento de las temperaturas: debido al cambio climático que está haciendo que los bosques sean más cálidos y secos.

El estudio encontró que la deforestación fue la principal causa de las mayores amenazas para las especies de árboles. Ya que la tasa anual más alta de este fenómeno fue del 5%, observada en una especie de eucalipto en Australia Occidental.

El estudio también encontró que el cambio climático está afectando a las especies de árboles de todo el mundo. Ya que las temperaturas más altas están haciendo que los bosques sean más cálidos y secos, lo que dificulta que las especies de árboles prosperen.

Si no se toman medidas para abordar el cambio climático, se espera que muchas especies de árboles se extingan a un plazo no tan largo. Prácticamente ya está sucediendo.