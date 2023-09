Inteligencia Artificial: TIME revela lista de las 100 personas más influyentes de la IA y hay dos latinos

América Latina (y particularmente Chile) está presente en el furor actual de la industria tecnológica por el auge de plataformas de Inteligencia Artificial. La gente de TIME Magazine ha publicado una impresionante lista con las 100 personas más influyentes en el sector de la IA y hay dos sujetos de nuestro territorio latino.

La Inteligencia Artificial es una tecnología que ha revolucionado el mundo en los últimos años, particularmente durante los primeros 8 meses de 2023. Donde plataformas como Midjourney, ChatGPT y DALL-E, han sido liberadas para el uso libre de cualquiera obteniendo resultados impresionantes en cada sesión.

Con la automatización de procesos, el desarrollo de robots y la creación de asistentes virtuales, la Inteligencia Artificial ha demostrado ser una herramienta bastante poderosa que nos ayudará irrebatiblemente a mejorar la eficiencia y productividad en diversos campos de la industria.

Sin embargo, existe un temor latente y real en torno a qué sucederá con los puestos de trabajo de distintos empleados en el futuro no tan lejano. Donde oficios como el de ilustrador o diseñador gráfico se verán seriamente impactados por esta tecnología.

Se desconoce con certeza qué sucederá con esta disrupción, pero por lo menos alguien ha logrado mapear quienes son los jugadores estratégicos en este enredado tablero.

Hay dos latinos en la lista de TIME Magazine con las 100 personas más influyentes en el campo de la Inteligencia Artificial

A través de su sitio web oficial la revista TIME ha publicado una interesante lista en donde observamos su selección con las 100 personas más importantes e influyentes para la industria de la Inteligencia Artificial.

Dicha lista se divide básicamente en cuatro grupos: líderes, innovadores, formadores y pensadores. Dentro de esas categorías es donde encontramos repartidos a personajes obvios, como Sam Altman, actual CEO de la empresa OpenAI, creadores de ChatGPT.

Así como Elon Musk, quien también co-fundó dicha compañía y ahora trabaja en sus propios proyectos dentro del mismo terreno.

Imagen: Intel | Sandra Rivera.

Pero también hay un par de exponentes provenientes de América Latina. Por ejemplo, en el grupo de líderes, destaca la colombiana-estadounidense Sandra Rivera, quien es la Gerente General del Centro de Datos y Grupo de IA de Intel.

Rivera ha contribuido a impulsar a la compañía para convertirse en uno de los fabricantes de chips que más han trabajado en especializar su arquitectura para soportar funciones relacionadas con procesos de Inteligencia Artificial.

Imagen: Runway | Cristóbal Valenzuela.

Mientras que en el grupo de innovadores tenemos al chileno Cristóbal Valenzuela, CEO y cofundador de Runway, una de las empresas de generación de videos por Inteligencia Artificial más destacadas de la actualidad. Cuyo trabajo vimos en acción en la película ganadora al Premio Óscar, Everything, Everywhere, All at Once.

Con tan sólo 33 años de edad Valenzuela considera que nos dirigimos hacia un mundo en el que todos los medios y el contenido de entretenimiento que consumiremos “serán generados por inteligencia artificial”.

Una aseveración de amplia magnitud pero que no parece desproporcionada.