James Cameron sobre Terminator y la Inteligencia Artificial: “Se los advertí en 1984 y no me escucharon”

En los últimos años los avances de la Inteligencia Artificial en distintos campos han sido enormes, pero uno de los más preocupantes se encuentra en las fuerzas militares. Las potencias optan por usar la tecnología para “perfeccionar” su armamento. Alguien había alzado la voz en los 80: un tal James Cameron.

El reconocido director canadiense de 68 años, artífice de películas como Terminator, Titanic y Avatar, habló sobre el tema en una entrevista con CTV News. Específicamente el tema lo plantea por la primera película, protagonizada por Arnold Schwarzenegger.

James Cameron En Terminator (1984)

“Se los advertí en 1984 y no me escucharon”, dijo el director. “Creo que la militarización de la Inteligencia Artificial es el mayor peligro. Creo que entraremos en un equivalente de la carrera armamentista nuclear con las IA, y si nosotros no la construimos, seguramente otros la construirán, y entonces se intensificará”.

Estados Unidos y China son los países que han mostrado mayores avances en la Inteligencia Artificial para usos militares. Pero otros le siguen el paso.

“Puedes imaginar una Inteligencia Artificial en un salón de combate. Todo está siendo combatido por las computadoras a una velocidad en la que los humanos ya no pueden intervenir, y no tienes la capacidad de reducir la intensidad”, añadió Cameron.

La Inteligencia Artificial en el mundo del cine, según James Cameron

¿Y qué ocurre con el mundo del cine? El uso de la Inteligencia Artificial está en la palestra, sobre todo en la huelga de guionistas y actores de WGA y SAG-AFTRA. Los sindicatos quieren, entre otras cosas, medidas y restricciones contra las IA que usan imágenes de los actores sin su consentimiento o sin la compensación, así para las que reemplacen a los escritores en guiones.

Pero James Cameron considera que para esto último pasarán aún muchos años.

James Cameron Terminator

“Nunca es una cuestión de quién la escribió, es una cuestión de si es una buena historia”, dijo el canadiense.

“Personalmente”, continúa el director, no creo que una mente incorpórea, que solo revuelve y devuelve lo que han dicho otras mentes encarnadas, sobre la vida que han tenido, sobre el amor, sobre la mentira, sobre el miedo, sobre la mortalidad, simplemente lo ponga todo junto en una ensalada de palabras y luego lo regrese… no creo que eso tenga algo que vaya a conmover a la audiencia”.

Y cerró: “Esperemos 20 años, y si una IA gana un Oscar al Mejor Guion, creo que podremos tomarlas en serio”.